Honda dá tréguas ao hidrogénio e apresenta o concept de um camião fuel cell

Nem todos os caminhos vão dar aos elétricos a bateria, pelo que há fabricantes a trabalhar noutros sentidos. A Honda, por exemplo, apresentou o concept de um camião movido a células de hidrogénio.

As soluções são várias, mas nenhuma é, ainda, consensual. Para já, apesar disso, os elétricos são a alternativa que reúne as graças dos decisores políticos, sendo a tecnologia que mais fabricantes procuram desenvolver e potencializar.

De qualquer modo, o hidrogénio é uma opção em cima da mesa de algumas empresas, como a Toyota e a Honda. Aliás, esta última apresentou, no final do mês passado, o concept de um camião fuel cell.

A ACT Expo – Advanced Clean Trasportation Expo 2024 foi palco da apresentação do concept da Honda, que dá o mote a um novo projeto de demonstração que visa a produção futura de produtos movidos a células de combustível para o mercado norte-americano.

Os veículos comerciais, incluindo camiões de Classe 8, onde as células de combustível oferecem o melhor substituto de emissões zero para as aplicações diesel existentes, são uma parte fundamental da ampla estratégia de negócios de hidrogénio da Honda.

Explicou Ryan Harty, vice-presidente assistente de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Negócios da American Honda Motor Company, acrescentando que a Honda está "a procurar ativamente colaborações comerciais e clientes para ajudar a trazer estas soluções de células de hidrogénio para o mercado" da América do Norte.

Estas novas colaborações comerciais destinam-se a ajudar a Honda a expandir o seu negócio de hidrogénio, no sentido de atingir o seu objetivo global de impacto ambiental zero, incluindo a neutralidade de carbono para todos os produtos e atividades empresariais até 2050.

O concept de um camião movido a células de hidrogénio da Honda

O concept do camião de Classe 8 da Honda é alimentado por três novos sistemas de células de combustível (FC) da marca, agora em produção em massa na Fuel Cell System Manufacturing, uma unidade de produção da joint-venture com a General Motors em Brownstown, no Michigan.

O novo sistema de células de combustível é, segundo a Honda, fundamental para a estratégia de negócio de hidrogénio da empresa. Desenvolvido pela Honda em conjunto com a General Motors na última década, o sistema Honda FC melhora o desempenho e duplica a durabilidade, reduzindo o custo em um terço comparativamente com o sistema da geração anterior.

Na perspetiva da Honda, a utilização inicial do seu novo sistema de células de combustível tem quatro domínios principais: veículos elétricos a células de combustível (FCEV), veículos comerciais a células de combustível, centrais elétricas fixas e maquinaria de construção.

Especificações do concept de camião movido a células de hidrogénio de Classe 8 da Honda: