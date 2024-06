Carta de Condução: é fácil renovar através deste site

A carta de condução tem de ser renovada antes do fim do prazo de validade. O prazo de validade depende da idade ou da categoria de veículo para a qual tem habilitação. A renovação da carta pode ser feita no portal IMT Online ou nos balcões do Espaço Cidadão e IMT.

O IMT é a entidade competente para a emissão das cartas de condução. A revalidação da carta de condução pode ser requerida nos seis meses que antecedem o termo de validade do título, mas renovar a Carta de Condução online é um processo fácil.

A plataforma “A Minha Carta de Condução” permite a consulta da validade das categorias averbadas na sua carta de condução e indica o momento a partir do qual deve proceder à revalidação.

Os pedidos efetuados através do IMT Online beneficiam de 10% de desconto.

Se tiver residência num país fora da União Europeia (UE) só pode fazer a revalidação da carta de condução num balcão do IMT. A renovação da carta de condução só se aplica a cartas portuguesas. Se tiver uma carta estrangeira, saiba se a pode usar ou se deve trocar a carta de condução estrangeira por uma carta portuguesa.

Evite multas e novos exames

É importante revalidar a sua carta dentro do prazo. Conduzir sem carta válida é punido com multa. E, se deixar passar mais de dois anos após o prazo sem revalidar a carta, terá de fazer exame de condução para obter uma nova carta.

Se deixar passar mais de 5 anos e menos de 10, após o prazo sem revalidar a carta, terá de fazer formação e exame de condução (prova prática) para renovar a carta. Se deixar passar mais de 10 anos, vai ter de tirar uma nova carta de condução. Vai precisar de frequentar novamente as aulas de código e de condução e fazer os exames para obter a carta.

