Maioria disse que a UE devia aumentar a taxa sobre os carros elétricos chineses

A União Europeia (UE) já tomou uma decisão, sobre a qual escrevemos aqui. Contudo, na altura da última questão semanal, procurámos perceber se os leitores concordavam, ou não, com as ainda potenciais taxas a serem implementadas pelo bloco sobre os carros elétricos oriundos da China. A maioria disse que sim, que concordava com a implementação. Conheça, agora, todos os resultados.

A Europa deve aumentar a taxa sobre os carros elétricos chineses, seguindo os EUA?

Finalizada a última questão semanal, segue, agora, a divulgação de todos os resultados através da análise das 1329 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, ainda que de forma pouco expressiva, a maioria dos leitores que participou na última questão semanal (52%) concorda com o aumento das taxas sobre os carros elétricos chineses pela UE. Não muito longe dos 691 votos a favor, estão os 638 leitores (48%) que discordaram das, na altura da questão, potenciais taxas.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Para compreender os resultados, pode ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

A Comissão Europeia já alertou as fabricantes de automóveis chinesas sobre as taxas adicionais que decidiu implementar. Estas vão somar-se à taxa existente de 10% sobre os seus carros elétricos, e vão variar, dependendo da fabricante. Por exemplo, os veículos da BYD e da Geely responderão a taxas entre 17,4% e 20%, mas a SAIC enfrentará 38%.

As taxas para outras fabricantes de automóveis vão variar, também, dependendo da cooperação na investigação em curso da UE.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Smartphones com IA: confia na proteção e privacidade dos seus dados pessoais? Sim

Loading ... Loading ...

