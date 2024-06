HiFi do Spotify poderá finalmente chegar este ano! Mas terá de pagar um extra…

O Spotify revelou pela primeira vez o seu plano de lançar uma opção de alta fidelidade (HiFi) para streaming de música há alguns anos, mas isso ainda não aconteceu. Este pode ser finalmente o ano em que o streaming HiFi da empresa entra em funcionamento, mas é provável que tenha de pagar um extra pelo privilégio.

Virá, mas não será de graça

Espera-se que o streaming HiFi chegue até ao final de 2024 e será um add-on que custa aos utilizadores pelo menos 5 dólares (menos de 5€) a mais por mês além de um plano existente, de acordo com a Bloomberg.

Isto para além de um aumento de preço Premium que entra em vigor no próximo mês. Assim, os utilizadores individuais que queiram ouvir música de alta fidelidade no Spotify poderão ter de pagar aproximadamente 13€ por mês, a não ser que tenham a sorte de estar no plano de estudante de 4,49 €.

Não está claro se o add-on HiFi estará disponível para aqueles no nível gratuito.

Spotify atrás da concorrência nesta vertente

O áudio HiFi já está incluído no Apple Music e Amazon Music Unlimited. Foi um ponto de venda chave para o Tidal no início desse serviço, que agora também custa 7,49€ por mês. Isso coloca o Spotify, que disse em 2021 que lançaria seu plano HiFi naquele ano, bem atrás de seus rivais nesse componente.

Dito isso, diz-se que o chamado add-on "Supremium" inclui outras funcionalidades, como uma opção para criar listas de reprodução personalizadas num flash com base em atividades, datas e épocas específicas do ano.

Segundo a Bloomberg, a tecnologia do Spotify ajustará as listas de reprodução com base no comportamento do utilizador e, eventualmente, criará automaticamente listas de reprodução sem qualquer intervenção do mesmo.

Leia também: