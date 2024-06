Renault Clio E-Tech Full Hybrid: um clássico que oferece o melhor dos dois mundos

Para aqueles que querem alternativas ao gasóleo e a gasolina, mas ainda não estão prontos para dar o passo do carro totalmente elétrico, os modelos híbridos são a resposta mais certeira. Um bom exemplo é o Renault Clio E-Tech Full Hybrid, que chega reinventado, como uma lufada de ar fresco, ao mercado automóvel, envergando o título de clássico, mas com um pé no futuro. Sim, os elétricos não são para todos e o Clio mostra isso mesmo!

Renault Clio é um dos preferidos dos portugueses

Desde que a primeira geração chegou aos concessionários, em 1990, quase 16 milhões de automóveis Clio foram vendidos, em 120 países. Em Portugal e Renault Clio vendeu mais de meio milhão de unidades. Sim, este é sem dúvida o modelo preferido dos portugueses.

Como tal, este carro é já um modelo multigeracional, que viu ao volante avós, pais e... agora, os netos. Na altura, quando chegou ao mercado para assumir o lugar do Renault 5, o Clio revolucionou o segmento dos automóveis urbanos polivalentes.

Este modelo da Renault foi surgindo com novas características, tendo conseguido adaptar-se a cada década mediante vários upgrades.

Atualmente, com a "urgência da eletrificação", a Renault continua a procurar ser uma solução para os condutores, respondendo às necessidades e desejos de cada um.

Através da renovação do seu icónico modelo, no qual injetou uma nova energia e ao qual deu a forma que os condutores de hoje exigem, o Clio está mais moderno, mais desportivo e... híbrido!

Um design que abraça as ambições do mercado

Por forma a responder a mais clientes, o mais recente Clio está disponível em três especificações: Evolution, Techno e Esprit Alpine. Esta última foi a que tivemos oportunidade de testar, na versão híbrida, que combina gasolina e elétrico, e é, portanto, a que vamos explorar mais profundamente.

O Clio é um modelo compacto (4053 x 1988 x 142 mm), de condução fácil e suave. Visualmente moderno, o pequeno Renault chega com uma grelha dianteira renovada, mais desportiva e descontraída.

As jantes de liga leve de 17 polegadas tem um pormenor no centro em azul Alpine, conferindo harmonia e potencializando a beleza do carro. De forma subtil, é um modelo com potencial para receber atenção na estrada.

Com influência marcadamente Alpine, o interior é confortável, suficientemente espaçoso e... acomoda bem 4 ocupantes. No que toca à usabilidade a bordo deste hibrido, a Renault atualizou com a sua mais moderna tecnologia.

O ecrã de 9,3 polegadas, ao centro, assegura um sistema de infoentretenimento e, embora não seja o maior nem o mais equipado, é perfeitamente funcional com ligação ao Apple CarPlay e Android Auto.

Bom, mas o próprio sistema da Renault já, só por si, traz muitas funcionalidades multimédia e de navegação. Para grande parte das pessoas... chega perfeitamente!

O Renault Clio E-Tech Full Hybrid na estrada...

Este modelo E-Tech full hybrid 145 combina um motor a gasolina de 1,6 litros com um motor elétrico de 1,2 kWh, 145 cv de potência máxima kW, 205 + 50 de binário máximo e uma cilindrada de 1598 cm3.

Em termos de consumos, em WLTP o ciclo combinado é de 4.3litros aos 100 km. Nós conseguimos um pouco mais, a rondar os 6 litros, mas, confessamos, a culpa é do prazer de conduzir. Sim, o carro é viciante, pela sua aptidão desportiva. Rápido e seguro a sair das curvas.

O Clio vai dos 0 aos 100 km/h em 9,3 segundos e pode rolar a uma velocidade máxima de 175 km/h.

Em resumo:

Motor : 1.598 cc, quatro cilindros a gasolina e motor elétrico, 145 cv a 5.600 rpm

: 1.598 cc, quatro cilindros a gasolina e motor elétrico, 145 cv a 5.600 rpm Transmissão : Automática de seis velocidades, tração dianteira

: Automática de seis velocidades, tração dianteira Desempenho : 9,3 segundos 0 aos 100 km, velocidade máxima de 186 km/h (limitada)

: 9,3 segundos 0 aos 100 km, velocidade máxima de 186 km/h (limitada) Peso : 1238 kg

: 1238 kg Dimensões (comprimento/largura/altura em mm): 4053/1798/1439

A abordagem híbrida abre a porta dos modelos eletrificados aos condutores mais reticentes, pois a ansiedade relativamente à autonomia desvanece-se na presença de um motor a gasolina.

Numa condução convencional, tranquila, o carro de facto tem consumos baixos. A sua caixa automática multimodal, permite transições suaves, havendo apenas um ligeiro tempo de quando pedimos aceleração a fundo.

Um Clio mais tecnológico, mas sem exageros

Hoje, as marcas já não podem descurar a vertente tecnológica. Aliando-se-lhe, conseguem potencializar os mecanismos de segurança e conforto da condução. Neste sentido, a Renault equipou o Clio com alguns must-have:

Deteção da pressão dos pneus

Chamada de emergência Renault

Assistência à travagem de emergência

Sistema de assistência na transposição involuntária de via

Sistema de travagem de emergência ativa com deteção de peões e ciclistas

Alerta de excesso de velocidade c/reconhecimento de sinais de trânsito

Aviso e prevenção de saída da faixa de rodagem

Alerta de tráfego cruzado em manobras de marcha-atrás

Alerta de ângulo morto

Travão de estacionamento automático

Relativamente à condução, estão presentes os seguintes mecanismos:

Ecrã do painel de instrumentos de 10''

Cruise control adaptativo

MULTI-SENSE (personalização da condução)

ESP + Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)

Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente c/função de desembaciamento e iluminação

Veredicto

É impossível não dar o gosto ao pé direito. Começamos já por aqui. Depois, o carro oferece segurança, conforto, sem perder a raça. E não se trata de todo de um carro aborrecido. É um citadino, hibrido com garra que não o vai deixar ansioso, com medo de ficar com a bateria drenada. Aqui as octanas ainda dão cartas. E, quem sabe, não darão por muitos anos.

O nosso veredicto não pode fugir aos fatos. Este é um carro só para alguns, os que querem segurança, qualidade de condução, preço acessível e consumos adaptados ao tal pé direito, que pode ter mais ou menos juízo, por isso, o consumo será maior ou menor. Mas é certamente desafiante conseguir o equilíbrio (é desafiante, mas consegue-se).

Olhando com atenção, também percebemos que as mudanças no Clio são mínimas, mas isso não é uma crítica. A nova versão é o mesmo hatchback simpático com o qual estamos acostumados, mas agora tem um pouco mais de tecnologia e um exterior atualizado. Uma bagageira grande, um design elegante e uma escolha de motorizações eficientes continuarão a trabalhar a seu favor, pelo que continua a ser um dos melhores hatchbacks pequenos do mercado.

Preço e disponibilidade

O Renault Clio está disponível a partir de 19.450€ na versão Evolution TCe de 90cv. Por sua vez, a versão que tivemos em mãos, a Esprit Alpine E-TECH Full Hybrid 145 cv, está disponível a partir de 28.400€.

Quanto à disponibilidade... passe num concessionário e desafie-se a fazer um teste drive. Depois diga se não temos ou não razão!