Novo Mercedes-Benz Classe E é uma referência tecnológica e fomos conhecê-lo

O novo Mercedes-Benz Classe E é mais espaçoso e conta com tecnologia de ponta, fazendo deste um modelo de referência do segmento. Esta máquina já está disponível na Sociedade Comercial C. Santos e o Pplware foi vê-la de perto.

Durante mais de 75 anos, o Mercedes-Benz Classe E estabeleceu novas referências no segmento. A nova geração (W 214) não é exceção, respondendo àquela que tem sido a vontade do mercado: eleva a tecnologia e conforto para um novo patamar, com uma oferta de motorizações que inclui variantes híbridas plug-in com autonomias elétricas superiores a 100 km.

Seguindo a tendência recente da Mercedes-Benz, todos os motores da nova gama Classe E W214 são eletrificados com tecnologia mild-hybrid ou híbrida plug-in.

Com um comprimento de 4949 mm, 1880 mm de largura e 1468 mm de altura, o novo Classe E está maior, com reflexos na habitabilidade dos passageiros e capacidade da bagageira. O condutor beneficia de mais 5 mm de altura livre do que no modelo anterior e os passageiros traseiros beneficiam do acréscimo de 20 mm na distância entre eixos (2961 mm).

Além disso, a capacidade da bagageira aumenta para 540 litros. A Classe E Station oferece uma capacidade de 615 litros na bagageira (com os mesmos 4949 mm de comprimento da berlina).

A tecnologia que apreciamos e autonomias plug-in de 117 km

É no design interior que está a grande “revolução” do novo Mercedes-Benz Classe E face ao antecessor (o W 213).

Aí encontra-se o tablier com MBUX Superscreen (semelhante ao MBUX Hyperscreen). Este sistema que fornece informação aos três ecrãs permite fazer vídeo-chamadas, utilizar jogos e redes sociais.

As motorizações iniciais do modelo são o E 200 a gasolina (motor M 254 de 204+23 cv e 320 Nm de binário) e o E 220 d Diesel (OM 654 com 197+23 cv 440 Nm de binário).

No final de outubro chegarão as variantes plug-in. O Mercedes-Benz Classe E 300 e híbrido plug-in tem uma potência elétrica de 95 kW (129 cv) e uma autonomia de até 117 km (WLTP). Isto significa que esta versão poderá, na maioria das vezes, circular em estrada de forma exclusivamente elétrica, sem utilizar o motor a gasolina. Pouco depois do plug-in, será a vez da variante Station, em novembro.

De referir que tanto versões plug-in como Station já podem ser configuradas e encomendadas. Em breve, chegarão a motorização híbrida plug-in a diesel E 300, assim como a versão All-Terrain.

A motorização Mercedes-AMG E 53 tem lançamento previsto para o segundo trimestre de 2024.

Preço do novo Mercedes-Benz Classe E

No lançamento, estão disponíveis três motorizações para as versões Limousine e Station:

E 200 a partir de 62.750 euros (Limousine) e 65.750 euros (Station);

E 220 a partir de 66.950 euros (Limousine) e 70.000 euros (Station);

E 300 a partir de 73.950 euros (Limousine) e 76.550 euros (Station).

O novo Classe E é um dos carros mais bem equipados da sua classe, tendo sido adicionado ainda mais equipamento de série face ao seu antecessor.

Destaque para a pintura metalizada, o assistente ativo de distância DISTRONIC, o KEYLESS-GO, as funções de conectividade MBUX, e o aumento da capacidade de carregamento AC nas motorizações híbridas plug-in de 3,6 kW para 11 kW.

