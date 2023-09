Consumidores são mais exigentes com a Xiaomi e novidades mostram que ela responde à altura

A Xiaomi tem revelado estar à altura das exigências do mercado, respondendo com propostas interessantes e com a relação qualidade/preço que uma boa parte dele valoriza. Os consumidores já aguardam as novidades da marca e são, com ela, cada vez mais exigentes. Além da estreia do Xiaomi 13T, recentemente, a chinesa apresentou também outros equipamentos que valem a pena conhecer e ponderar adquirir - desde o tablet às smart bands.

Xiaomi 13T

Um bom smartphone não precisa de custar "os olhos da cara" e a Xiaomi tem dados provas disso mesmo. Aliás, este equipamento, que explorámos aqui, poderá ser uma alternativa a considerar.

Resistente à água e à poeira, o 13T oferece uma câmara grande angular de 50MP, uma câmara teleobjetiva de 50MP e uma câmara ultra grande angular de 12 MP. Tudo isto conseguido em parceria com a Leica.

Destaque para a bateria de 5000 mAh e potência de carregamento de 67 W, para o ecrã AMOLED de 6,67 polegadas e 144 Hz, com o pico de brilho nos 2600 nits, e para o processador MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

O novo smartphone Xiaomi 13T tem um preço de cerca de 760€ (IVA incluído), utilizando um cupão de desconto de loja. O envio ainda não disponível para Portugal.

Xiaomi 13T

Redmi Pad SE

Este equipamento foi desenhado para jovens trabalhadores e estudantes e já lhe falámos dele por aqui. Por forma a responder ao mercado, a Xiaomi criou uma proposta esteticamente agradável, sem descurar a conveniência e a praticidade.

Com um ecrã de 11 polegadas FHD+ e 400 nits de brilho, oferece uma experiência visual excecional e fiável, independentemente do ambiente.

Os utilizadores podem alternar manualmente entre 60 Hz ou 90 Hz para uma eficiência energética otimizada, bem como definir o Modo de Leitura.

Além disso, o Redmi Pad SE está equipado com Dolby Atmos® e Áudio Hi-Res, ideal para filmes e séries, um processador Snapdragon de 6 nm e uma bateria de 8000 mAh.

O novo tablet Redmi Pad SE está disponível por cerca de 169€ (IVA incluído), utilizando o cupão de desconto disponível na página do produto. O envio é gratuito.

Redmi Pad SE

Xiaomi Smart Band 8 e Smart Band 8 Active

As smart bands são uma excelente aposta para aqueles que procuram monitorizar a sua atividade física e registar todo o processo de evolução. Aquando do lançamento do seu 13T, a Xiaomi apresentou o que de novo desenvolveu neste campo das bandas inteligentes, dando a conhecer a Smart Band 8 e a Smart Band 8 Active.

Com um ecrã AMOLED de 1,62 polegadas e luminosidade adaptável, a Smart Band 8 chega renovada e elegante, mais fina e leve do que a geração anterior, oferecendo mais de 150 modos desportivos e uma bateria que vai além dos 16 dias de autonomia. A monitorização diária da saúde do utilizador, bem como as análises da atividade física, são mais-valias a considerar.

Por sua vez, a versão Active, com um ecrã de 1,47 polegadas, dispõe de mais 50 modos desportivos e uma autonomia de 14 dias. Esta alternativa é resistente à água até aos 50 metros de profundidade.

As novas Xiaomi Smart Band 8 e Xiaomi Smart Band 8 Active estão disponíveis por cerca de 45€ e 25€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 Active