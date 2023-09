A Xiaomi acaba de revelar os seus mais recentes smartphones. Falamos da série Xiaomi 13T, desenhados e projetados para utilizadores de todo o mundo que estão prontos para libertar toda a sua criatividade. Estes são os smartphones que querem agora dominar o mercado, a um preço único e que deixam a concorrência bem longe.

Concebida em parceria com a Leica e integrando as suas características icónicas, a série Xiaomi 13T oferece uma experiência fotográfica que capta a autenticidade da marca alemã.

Equipados com uma arquitetura avançada de otimização no desempenho e uma bateria de longa duração, bem como um ecrã cristalino, os novos Xiaomi 13T Series garantem uma experiência extraordinária, quer seja a tirar fotografias, a assistir a vídeos ou na utilização do dia a dia.

Novas obras de arte com as capacidades fotográficas Leica

Para responder à paixão pela criatividade da nova geração de utilizadores de smartphones, a série Xiaomi 13T eleva a fotografia a um nível profissional. Tanto o Xiaomi 13T Pro como o Xiaomi 13T oferecem uma configuração de câmara tripla com lentes Summicron, concebidas em conjunto com a Leica

Aqui estão incluídas uma câmara grande angular de 50MP com uma distância focal equivalente a 24 mm e uma lente asférica 7P concebida para captar ainda mais luz, permitindo fotografar com uma elevada gama dinâmica; uma câmara teleobjetiva de 50MP com uma distância focal equivalente a 50 mm; e, uma câmara ultra grande angular de 12 MP com uma distância focal equivalente a 15 mm, ideal para tirar fotografias panorâmicas e para captar paisagens deslumbrantes.

Com 100% de DCI-P3, as câmaras Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T têm uma gama de cores mais ampla que propicia a captação de todos os momentos mágicos com a clássica qualidade Leica.

A série Xiaomi 13T disponibiliza dois estilos fotográficos originais Leica: Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, possibilitando imagens impressionantes, com reprodução de cores naturais, forte contraste e definição de sombras, juntamente com a estética clássica da imagem Leica.

Seis filtros Leica, incluindo os mais recentes Leica Sepia e Leica Blue adaptados do modo de filme LeicaM-Typ240. Para aumentar as opções criativas do utilizador, o Xiaomi 13T Pro e o Xiaomi 13T oferecem quatro novas marcas de água Leica, proporcionando ainda maior escolha para composições de fotografias e tamanhos de molduras.

A série Xiaomi 13T também inclui estilos fotográficos personalizados no modo Pro, aplicada pela primeira vez no Xiaomi 13 Ultra, permitindo aos utilizadores ajustar o tom, a tonalidade e a textura na fase de predefinição, retendo ainda mais detalhes e cores para o pós-processamento. As predefinições preferidas também podem ser guardadas para estilos fotográficos pessoais distintos.

Com a tecnologia Xiaomi ProFocus, a série Xiaomi 13T permite que os fotógrafos captem ações imperdíveis com um detalhe incrível, desde fotografias em grande plano de sujeitos em movimento rápido, como cães e pássaros, a imagens fascinantes de pessoas e locais.

Leve a captação de vídeo a outro nível

Com o Xiaomi 13T Pro, os seus sonhos videográficos transformam-se em realidade. Mergulhe no mundo da gravação de vídeo H.265 LOG 4:2:0 de 10 bits, que lhe oferece um controlo nunca antes visto da cor e dos detalhes. A LUT Rec.709 pré-instalada adiciona um toque de magia profissional aos seus vídeos, conferindo-lhes uma precisão de cor e uma profundidade visual sem paralelo.

A personalização é sempre o foco principal dos dispositivos inteligentes da Xiaomi, e o Xiaomi 13T Pro também foi concebido para lhe oferecer a liberdade de expressar a sua visão única. Importe o seu estilo LUT favorito para o dispositivo e introduza o toque da sua assinatura no vídeo.

Além disso, o Xiaomi 13T Pro oferece a capacidade de gravação de vídeo 8K para garantir que cada cena, cada nuance, cada detalhe da sua videografia é imortalizado com qualidade de cinema. A câmara grande angular de 50MP suporta OIS e EIS, garantindo que os seus vídeos permaneçam estáveis mesmo no meio do movimento.

As câmaras traseiras do Xiaomi 13T suportam a gravação de vídeo 4K em todas as distâncias focais, com uma edição rápida e eficiente. O modo Pro da funcionalidade de edição de vídeo na aplicação Xiaomi Gallery permite que as legendas e bandas sonoras adicionais sejam facilmente editadas como faixas separadas, ideal para criar vídeos curtos para plataformas de redes sociais ou até mesmo um vlog pessoal.

Mergulhe numa experiência visual e sonora de cortar a respiração

Proporcionando cores vibrantes e novos níveis de nitidez, o Xiaomi 13T Pro e o Xiaomi 13T elevam a experiência de visualização graças a um ecrã CrystalRes de 6,67" que suporta uma taxa de atualização de até 144Hz1 e uma resolução de 1,5K (2712 x 1220).

A série Xiaomi 13T utiliza um ecrã de alto brilho de 1200nits que apresenta um pico de brilho de até 2600nits2. Além disso, oferece 100% de cobertura DCI-P333 com suporte para 68 mil milhões de cores, proporcionando compatibilidade HDR10+ de extremidade a extremidade.

Isto melhora o contraste entre as partes escuras e brilhantes das imagens, restaura a verdadeira textura dos detalhes e proporciona um maior equilíbrio da saturação da cor. Permite aos criadores de conteúdos criar conteúdos visuais profissionais deslumbrantes, desde selfies e retratos a vídeos e vlogs que se destacam graças a uma qualidade de imagem impressionante.

E, quando chega a altura de se sentar e ver as novidades nas redes sociais ou até mesmo o mais recente vídeo ou filme, a série Xiaomi 13T suporta Dolby Atmos® com altifalantes duplos incorporados, para uma imersão total no seu conteúdo favorito.

Os utilizadores dos dois dispositivos têm direito a 100 GB de armazenamento na cloud do Google One durante 6 meses de teste e 3 meses de YouTube Premium com acesso ao YouTube sem anúncios e à aplicação YouTube Music.

Desempenho estelar com uma experiência global elevada

Tanto o Xiaomi 13T Pro como o Xiaomi 13T apresentam melhorias consideráveis em termos de eficiência energética e duração de bateria, permitindo aos utilizadores desfrutar de uma experiência de smartphone ainda mais rápida e eficiente.

O Xiaomi 13T Pro é alimentado por um chipset MediaTek Dimensity 9200+ com um CPU Octa-core rápido, que oferece velocidades de até 3,35GHz. Conta também com um GPU Arm Immortalis-G715 incorporado, responsável por melhorar o processamento de imagem, para que as experiências de jogo sejam suaves e sem preocupações com a duração da bateria.

O Xiaomi 13T está equipado com um MediaTek Dimensity 8200-Ultra, construído para uma eficiência energética soberba, utilizando o mais recente processo TSMC 4nm que permite melhorias no desempenho do CPU e do GPU. A dissipação térmica na série Xiaomi 13T é melhorada com uma placa de imersão em aço inoxidável VC de 5000 mm2, garantindo que os smartphones permaneçam frios.

O Xiaomi 13T Pro suporta o Xiaomi 120W HyperCharge, que permite uma carga de 100% em apenas 19 minutos2. Ambos os dispositivos têm a opção de carregamento rápido, com o Xiaomi 13T Pro a atingir 36% e o Xiaomi 13T 21% de carga em apenas 5 minutos.

Desenvolvida com as tecnologias ISP (Internal Shortage Precaution), SOA (Safety Operating Area), DTPT (Dynamic Turbo Power Technology), a série Xiaomi 13T garante uma utilização segura da grande bateria de 5000mAh (typ).

Estilo contemporâneo e moderno com resistência comprovada à água e ao pó IP685

Apresentando o design clássico da série Xiaomi 13, o Xiaomi 13T Pro e o Xiaomi 13T estão disponíveis em três cores: Alpine Blue, Meadow Green e Black. O painel traseiro do modelo Alpine Blue inclui pele vegan Xiaomi BioComfort premium com uma textura suave e delicada que é extremamente confortável de segurar e manusear.

Em contraste, os modelos Meadow Green e Black têm um painel traseiro de vidro brilhante que acrescenta um toque elegante de luxo. Ambos os smartphones são robustos e as suas classificações IP68 garantem que são resistentes à água e ao pó. Estes smartphones elegantes e duradouros podem ser utilizados com confiança para captar, ver e mergulhar em todos os momentos emocionantes da vida.

Preço e disponibilidade

O Xiaomi 13T Pro e o Xiaomi 13T estarão disponíveis em três opções de cores: Alpine Blue, Meadow Green e Black. PVPR:

Xiaomi 13T 8+256GB: 649,99€

Xiaomi 13T Pro 12+512GB: 899,99€

Xiaomi 13T Pro 16+1TB: 999,99€

A Xiaomi anunciou também uma melhoria significativa no nosso compromisso de fornecer um suporte de software excecional. O Xiaomi 13T e o Xiaomi 13T Pro incluirão quatro gerações de atualizações do sistema operativo Android, bem como cinco anos de patches de segurança.

Campanha de pré-compra dos novos Xiaomi 13T Series

A Xiaomi volta a apostar numa forte campanha de pré-compra para os novos topos de gama da marca, que chegam ao mercado com um preço ainda mais atrativo, através de um desconto direto de 100€ aplicado a todos os equipamentos da série Xiaomi 13

Preços da campanha de pré-compra:

Xiaomi 13T Pro 16GB+1T: 899,99€ (PVP: 999,99€)

Xiaomi 13T Pro 12GB+512GB: 799,99€ (PVP: 899,99€)

Xiaomi 13T: 549,99€ (PVP 649,99€)

Esta promoção da Xiaomi é válida de 26 de setembro a 3 de outubro e mostra mais uma vez o compromisso da marca em oferecer produtos incríveis a preços mais acessíveis. Isto ajuda a democratizar a tecnologia de ponta dando oportunidade a mais pessoas de desfrutarem as funcionalidades de um smartphone topo de gama.