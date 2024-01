Canais do WhatsApp recebem lote de novidade e ficam ainda melhores

OS canais são uma das mais recentes novidades do WhatsApp, dando uma forma única de comunicação unidirecional. Estes mostram como este serviço de mensagens da Meta se sabe adaptar e evoluir, para ser ainda melhor. São precisamente os Canais do WhatsApp que agora recebem um lote de novidades, que os tornam ainda melhor.

Ao criar os Canais do WhatsApp, a Meta procurou oferecer aos criadores de conteúdos uma forma de ter presente a sua audiência de forma mais próxima. É o local de eleição para partilhar novidades, ideias e até pensamentos, sem a necessidade de troca de contactos ou informações.

Agora, os proprietários de Canais recebem mais ferramentas. Passa a poder enviar mensagens de voz para os seguidores, o que é excelente para criar uma maior proximidade, especialmente para quem tem podcasts e outros conteúdos similares, que podem assim lançar teasers para os novos episódios ou simplesmente deixar uma mensagem direta.

A importância destas mensagens é grande, até porque são cada vez mais usadas por todos os que escolheram o WhatsApp como app de comunicação. O fluxo de utilização é muito elevado e o WhatsApp revelou que na sua base de 2 mil milhões de utilizadores, estes enviam 7 mil milhões de mensagens de voz diariamente.

Além das atualizações por voz, os administradores agora também podem partilhar sondagens nos Canais e que os seus seguidores podem responder. O WhatsApp também permite agora que os canais tenham até 16 administradores se quiserem ter certeza de que os seus seguidores estão sempre atualizados com as últimas notícias.

Quanto aos seguidores, agora estes poderão partilhar uma atualização do canal como o seu status, que é igual versão do Instagram Stories do WhatsApp. Como é possível partilhar notas de voz como status, isso provavelmente significa que também podem partilhar uma atualização de voz do canal, se desejarem.

Estes recursos estão a chegar agora aos utilizadores do WhatsApp em todo o mundo, ficando por isso acessíveis muito em breve. É uma melhoria significativa do WhatsApp e dos seus canais, que assim ganham um lote de novidades úteis e importantes para os criadores de conteúdos e para os seus fãs.