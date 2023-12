Huawei vai construir uma fÃ¡brica em FranÃ§a apesar das restriÃ§Ãµes da UE

A Huawei não tem a vida facilitada, no ocidente. Ainda assim, e apesar das restrições, planeia construir uma fábrica de smartphones, em França.

Em 2020, a Huawei anunciou os planos para a construção de uma fábrica, na Europa, num investimento previsto de 200 milhões de euros. Contudo, a pandemia pela COVID-19 interrompeu o projeto, cancelando-o.

Agora, a Reuters informou que a construção avançará, entretanto, no início de 2024. Apesar de os planos para 2020 visarem a criação de 300 empregos, essa previsão escalou para 500, com um objetivo de mil milhões de euros, por ano, no fabrico de produtos.

A fábrica, erguida em Brumath, cidade perto de Estrasburgo, no nordeste do país, perto da Alemanha, deverá ser, provavelmente, inaugurada em 2025.

Ocidente não tem facilitado a presença da Huawei

Alguns países da União Europeia (UE) excluíram a marca chinesa da implantação do 5G, numa ação aprovada pela Comissão Europeia.

Em 2020, o governo francês contactou as operadoras, de modo a informá-las de que não conseguiriam renovar as licenças dos equipamentos 5G da Huawei, colocando a empresa numa situação delicada, no país.

Após uma reunião entre o ministro da economia francês e o vice-primeiro-ministro chinês, contudo, França estendeu as licenças 5G.

Ora, este novo edifício da empresa poderá aliviar a tensão entre a Huawei e a UE.

Apesar da tensão, espoletada pelos Estados Unidos da América, em 2019, por potencial espionagem chinesa, a Huawei não ficou parada.