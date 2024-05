Renault e Geely anunciam parceria. Conheça a HORSE Powertrain Limited

O Grupo Renault e a Geely criaram oficialmente a HORSE Powertrain Limited, por via da qual procurarão liderar o mercado de componentes e sistemas de propulsão híbridos e de combustão. Esta é mais uma resposta dada pelas fabricantes do mundo à exigência de descarbonização.

No sentido de descarbonizar um mundo onde se espera que mais de metade dos veículos produzidos ainda dependam de motores de combustão até 2040, o Grupo Renault e a Geely uniram-se. Pela mão da HORSE Powertrain Limited, as duas empresas procurarão, em conjunto, liderar o mercado de componentes e sistemas de propulsão híbridos e de combustão.

O dia de hoje marca um passo importante na resposta aos maiores desafios que a indústria automóvel enfrenta: a descarbonização do transporte rodoviário. A parceria com uma empresa líder como a Geely para criar um novo ator com capacidade e experiência para desenvolver motores de combustão interna com emissões ultra-baixas e tecnologias híbridas de elevada economia é fundamental para o futuro.

Disse Luca de Meo, diretor-geral do Grupo Renault.

Contrariamente ao caminho 100% elétrico que tem vindo a ser traçado por várias empresas, no sentido da descarbonização, o Grupo Renault e a Geely consideram que o sucesso depende de uma combinação de várias tecnologias de propulsão, incluindo motores de combustão interna (ICE) altamente eficientes, combustíveis com baixo teor de carbono e hidrogénio.

Por via da transferência da propriedade intelectual do Grupo Renault e da Geely, a HORSE Powertrain Limited é, agora, totalmente autónoma no desenvolvimento de futuras tecnologias de propulsão capazes de responder a todas as expectativas do mercado, nomeadamente no domínio dos combustíveis alternativos, como o metanol verde, o etanol e o hidrogénio.

Para que a indústria atinja emissões líquidas nulas nas próximas décadas, são cruciais as sinergias globais, as tecnologias múltiplas e a partilha de conhecimentos. O lançamento de hoje marca um novo capítulo na mobilidade sustentável, e nós, na Geely, estamos orgulhosos de fazer parte dele.

Partilhou Eric Li, presidente da Geely Holding.

Com cada grupo a deter 50% do capital da nova empresa, a HORSE Powertrain Limited irá conceber, desenvolver, produzir e vender todas as soluções e sistemas de propulsão híbridos e de combustão com tecnologias de ponta, incluindo motores, transmissões, sistemas híbridos e baterias.

Numa lista de clientes que espera aumentar, alargando-se a todo o mundo, a HORSE Powertrain será fornecedora de nomes como o Grupo Renault, a Geely Auto, a Volvo Cars, a Proton, a Nissan e a Mitsubishi Motors Company.

Apesar da sua fase embrionária, a HORSE Powertrain já conta com: