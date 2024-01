Samsung traz 7 anos de atualizações Android, mas com um senão importante

Era um dos rumores mais recentes uma possível mudança da Samsung no que toca às atualizações do Android. Com o Galaxy S24 a marca resolveu seguir os passos da Google e alargou para 7 anos estas atualizações. Este é um passo importante, que, no entanto, tem um senão importante.

Samsung traz 7 anos de atualizações aos Galaxy S24

A questão das atualizações do Android tem sido um problema que a Google tem procurado resolver ao longo dos anos. As marcas não garantem estes processos e mesmo que o façam acabam por abandonar os modelos mais antigos, focando-se apenas nos smartphones mais recentes e que são assim mais conhecidos.

Ainda assim, marcas como a Samsung ou a Xiaomi, entre outras, aumentaram o número de anos em que oferecem suporte aos seus equipamentos, mostrando o caminho o seguir. O expoente máximo deste cenário acabou por ser definido pela Google, que com o Pixel 8 oferece 7 anos de atualizações e de novas funcionalidades.

A Samsung revelou agora o seu novo smartphone, o Galaxy S24, e com ele trouxe mais uma novidade. A marca Coreana passou também a oferecer aos utilizadores 7 anos de atualizações, quer do sistema operativo, quer as normais e esperadas atualizações de segurança.

O compromisso da Samsung com a sustentabilidade e o futuro passa por prolongar a vida dos seus smartphones pic.twitter.com/I7SeQ2BawF — Pplware (@pplware) January 17, 2024

Marca segue o caminho da Google para o Android

Esta é uma excelente notícia e faz parte do dos planos da empresa para aumentar a sustentabilidade e aumentar a vida dos seus smartphones. Ao oferecer mais tempo de atualizações, espera-se que os utilizadores acabem pode demorar mais tempo a fazer a troca dos equipamentos.

No entanto, esta novidade tem um saber amargo para muitos utilizadores de smartphones Samsung. Esta nova política de atualizações não será alargada aos modelos mais antigos da marca. Apenas os diferentes modelos dos smartphones S24 e os modelos posteriores, vão ter acesso os 7 anos de atualizações do Android.

A Samsung não especificou a razão por que não tem compatibilidade deste cenário para os modelos mais antigos. Fica assim marcado mais um momento em que os utilizadores Android ficam limitados sendo levados a trocar de smartphone para terem acesso garantido às atualizações do seu sistema. Curiosamente, a Google procedeu da mesma forma quando ofereceu atualizações alargadas ao Pixel 8.