Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra: reescreva o bem-estar diário, com a IA no pulso

A Samsung é a marca de eleição de muitos utilizadores, que aguardam as suas propostas e as inovações que a diferenciam. No Galaxy Unpacked de hoje, a marca mostrou que deu um novo significado ao bem-estar diário, apresentando os novos Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. O conjunto de novas experiências inteligentes na área da saúde tornam estes wearables irresistíveis.

Tão essenciais para alguns utilizadores como os smartphones, os wearables têm conquistado adeptos. A Samsung tem dado cartas neste campo e apresentado propostas à sua altura.

De facto, estas são peças centrais para aquela que é a visão da Samsung e da forma como a Galaxy AI pode melhorar a saúde digital, ao produzir informações personalizadas e experiências de bem-estar adaptadas que permitem uma compreensão mais abrangente do estado de saúde do utilizador.

Obter informações precisas, detalhadas e avançadas sobre a saúde pessoal é um fator-chave neste processo, e as inovações, ao nível de sensores, inseridas pela Samsung no Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra ajudam a concretizar esta visão. Com estes smartwatches, a Samsung procura que o utilizador assuma o controlo do seu estado de saúde e bem-estar, recorrendo a um conjunto de soluções de saúde preventiva.

O Galaxy Watch7 vem maximizar o bem-estar diário com treinos personalizados, juntamente com capacidades de monitorização de saúde inteligentes e preventivas.

Por sua vez, o Galaxy Watch Ultra, que é a mais recente inclusão na linha Galaxy Watch, é o smartwatch mais capaz da Samsung até ao momento, tendo sido desenvolvido para alcançar outro patamar de performance.

Galaxy Watch7: uma compreensão mais ampla do bem-estar diário

O Galaxy Watch7 foi concebido para ajudar qualquer utilizador a obter uma compreensão mais alargada de si. O Galaxy Watch7 motiva-o a criar dias mais saudáveis com mais formas de potencializar o bem-estar diário.

Com ele, é possível rastrear com precisão mais de 100 atividades físicas e construir rotinas, combinando vários exercícios com a Workout Routine, por forma a alcançar os objetivos propostos.

Com a Race, é possível comparar o desempenho atual e o histórico em tempo real, de modo a acompanhar o progresso e manter a motivação. Receba um retrato completo do corpo e fitness. Com a Body Composition, o utilizador consegue uma compreensão mais abrangente do seu corpo.

Além do novo algoritmo avançado de Inteligência Artificial (IA) para análise do sono, o Galaxy Watch7 oferece a funcionalidade Apneia do Sono autorizada pela FDA, que proporciona uma ferramenta simples e proativa para verificar potenciais sinais de alterações respiratórias durante o sono.

O utilizador pode receber leituras e alertas em tempo real para ritmos cardíacos anormalmente altos ou baixos. Com a monitorização Heart Rate, é possível detetar ritmos cardíacos irregulares sugestivos de fibrilação auricular (AFib) com a (Irregular Heart Rhythm Notification), e obter uma visão mais profunda da saúde do coração com a monitorização com recurso a eletrocardiograma (ECG) e da pressão arterial (PA).

Estas monitorizações avançadas e detalhadas, bem como os insights personalizados, são possíveis graças ao hardware que a Samsung decidiu integrar no Galaxy Watch7. Um BioActive Sensor melhorado oferece maior precisão, capacitando-o a compreender melhor a si com leituras abrangentes.

Pela primeira vez, o Galaxy Watch7 permite-lhe rastrear convenientemente produtos finais de glicação avançada (AGEs) diretamente do seu pulso com um AGEs Index. Fortemente influenciados pela dieta e estilo de vida, os AGEs refletem o seu processo geral de envelhecimento biológico e fornecem uma indicação da saúde metabólica.

Equipado com o chip mais poderoso na linha Galaxy Watch e, pela primeira vez, um Processador de 3 nm, o Galaxy Watch7 oferece uma experiência de wearable mais contínua, com uma CPU três vezes mais rápida e uma eficiência energética melhorada em cerca de 30%.

Além disso, o Galaxy Watch7 é o primeiro smartwatch Galaxy a apresentar um sistema de GPS de frequência dupla, que pode rastrear a localização com maior precisão, mesmo em ambientes urbanos densos.

Com o icónico design circular da Samsung, o Galaxy Watch7 permite-lhe combinar o seu estilo pessoal com novas braceletes, incluindo um layout ondulado e detalhes coloridos, juntamente com uma variedade de mostradores.

O Galaxy Watch7 também oferece experiências mais intuitivas e contínuas entre dispositivos Galaxy conectados. O smartwatch permite responder a mensagens sem esforço com a sugestão de respostas inteligentes - estas sugerem respostas adequadas analisando conversas anteriores através da Galaxy AI.

Com os Double Pinch Gestures, é possível controlar facilmente um Galaxy Watch e um smartphone Galaxy, mesmo quando as mãos estão ocupadas, e utilizar simplesmente a Samsung Wallet para pagamentos, acesso a documentos pessoais, tornando o dia a dia mais conveniente.

O Galaxy Watch7 estará disponível em dois tamanhos, 40mm e 44mm - em Green e Cream, e Green e Silver, respetivamente.

Galaxy Watch Ultra: a mais poderosa novidade do portfólio Galaxy Watch

Com base nas capacidades avançadas de monitorização de saúde do Galaxy Watch7 e no seu poderoso hardware, o Galaxy Watch Ultra desbloqueia ainda mais experiências avançadas de fitness, para resultados superiores, com inteligência e capacidades de última geração. Fiel ao legado do design circular do Galaxy Watch, um novo design de almofada aumenta a proteção e a integridade visual, ao passo que um Dynamic Lug System traz um maior conforto.

Equipado com características premium, desenvolvidas para uma durabilidade extrema, este Galaxy Watch Ultra convida-nos a ultrapassar limites e ir mais além, com uma caixa de Titânio Grau 4 e uma resistência à água de 10 ATM.

Além disso, o Galaxy Watch Ultra funciona numa maior variedade de altitudes, desde 500 metros abaixo do nível do mar até 9000 metros de altura, com o objetivo de monitorizar experiências de fitness avançadas, como nadar no oceano ou andar de bicicleta em ambientes extremos.

Com o Quick Button adicionado recentemente é possível iniciar e controlar instantaneamente treinos e mapear outras funções que satisfazem as necessidades do utilizador. Além disso, permite também ativar uma Sirene de Emergência para segurança. Após o treino, as estatísticas verificam-se rapidamente com mostradores de relógio especiais para o Galaxy Watch Ultra, que mudam automaticamente para o Modo Noturno para uma melhor leitura no escuro.

Adicionalmente e graças a um brilho máximo de 3000 nits, o Galaxy Watch Ultra garante também legibilidade, mesmo sob luz solar intensa.

Para uma maior tranquilidade durante as aventuras mais longas, o Galaxy Watch Ultra tem a bateria de maior duração da gama Galaxy Watch, oferecendo até 100 horas em Poupança de Energia e 48 horas em Poupança de Energia para Exercício.

O Galaxy Watch Ultra estará disponível no formato 47 mm em Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Dois novos wearables da Samsung, com estreia de sistema operativo

O Galaxy Watch7 e o Galaxy Watch Ultra são os primeiros smartwatches Android equipados com o Wear OS 5, a versão mais potente do Wear OS até à data.

Ao oferecer um desempenho avançado e maior eficiência energética, o Wear OS 5 garante que pode desfrutar de interações mais suaves e sem interrupções e utilizar o seu Galaxy Watch durante mais tempo.

Além disso, pode maximizar a sua experiência wearable com acesso a uma variedade de aplicações populares a partir do seu pulso, incluindo serviços Galaxy, aplicações Google e aplicações favoritas de terceiros dos fãs.

Especificações dos novos Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra da Samsung Galaxy Watch7 Galaxy Watch Ultra Cores 44mm: Green, Sliver 40mm: Green, Cream 47mm: Titanium Sliver, Titanium Gray, Titanium White Dimensões

& Peso 44mm: 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8g 40mm: 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.8g 47mm: 47.1 x 47.4 x 12.1mm, 60.5g Ecrã Sapphire Crystal 44mm: 1.5-inch (37.3 mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display 40mm: 1.3-inch (33.3 mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On Display Sapphire Crystal 47mm: 1.5-inch (37.3mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display Processador Exynos W1000 (5 Core, 3nm) Memória

& Armazenamento 2GB memory + 32GB storage Bateria 44mm: 425 mAh 40mm: 300 mAh 590 mAh Carregamento Fast Charging (WPC-based wireless charging) Sistema Operativo Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) UI One UI 6 Watch Sensores Samsung BioActive Sensor (Optical Bio-signal sensor+ Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor Samsung BioActive Sensor (Optical Bio-signal sensor+ Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor Conectividade LTE xxiv , Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo Durability 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H 10ATM 41 +IP68 / MIL-STD-810H /Ocean Swimming, Operation Temperature/ Altitude Guaranteed Compatibilidade Android 11 or higher and with more than 1.5 GB of memory

Relativamente ao preço, o cenário é o seguinte:

Galaxy Watch7 (LTE) 44 mm - 399,90 € 40 mm - 369,90 €



Galaxy Watch7 (BT) 44 mm - 349,90 € 40 mm - 319,90 €



Galaxy Watch Ultra (LTE) 47 mm - 699,90 €



O Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra estarão disponíveis em pré-venda em mercados selecionados a partir de hoje, e de forma global a partir do dia 24 de julho.