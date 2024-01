Cada vez mais o eSIM é uma presença nos novos smartphones, abandonando o tradicional cartão SIM. OS fabricantes estão a adotar esta novidade o que a torna cada vez mais visível e dá-lhe mais visibilidade. A grande novidade da última versão de testes do Android veio mostrar que a Google dará aos Pixel a capacidade de converter um cartão SIM num eSIM direto no Android.

Não é segredo que a Google prepara mais uma atualização do Android. Esta é ainda a versão 14, mas dedica-se a corrigir algumas questões pendentes e, principalmente, trazer algumas novidades de peso, que vão sendo descobertas lentamente e a cada nova versão.

A mais recente está dedicada o eSIM e à forma como o Android poderá trabalhar com esta nova tecnologia. Nas configurações dos smartphones Pixel, existe agora uma nova opção quer irá permitir que qualquer cartão SIM seja convertido para um eSIM

A ideia desta opção agora revelada é dr ao utilizador a possibilidade de converter o seu cartão SIM num eSIM diretamente num smartphone Android, mas sem qualquer complicação. Bastará seguir a utilização desta ferramenta e o processo acontece de forma rápida e automática.

Este novo botão não parece estar ainda funcional, mas esta é ainda uma versão de testes da atualização do Android 14 para os smartphones Pixel. Este botão poderá em breve reunir todos os dados e detalhes de um cartão SIM físico e transformá-lo em um eSIM, facilitando a troca.

Dado que falamos de uma versão de testes, não existe ainda uma data para que esta novidade possa estar disponível no Android 14. Entretanto, a Google já possui um recurso interessante que permite transferir um eSIM entre os seus smartphones Pixel.

Esta é uma ferramenta que irá reforçar todas as propostas que a Google já tem no Android 14. Assim, torna-se mais simples a adoção do eSIM em detrimento dos cartões SIM, para todos os fabricante e até todos os utilizadores.