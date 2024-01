CES 2024: Hyundai apresenta o futuro com o seu veículo concept eVTOL

Como é seu apanágio, o CES 2024 foi palco de uma larga lista de novidades tecnológicas. Uma delas foi assinada pela Hyundai e diz respeito ao seu concept eVTOL, um veículo que representa o futuro.

A Hyundai aproveitou o maior evento de tecnologia do mundo, em Las Vegas, para dar a conhecer o S-A2, o seu concept de veículo elétrico de descolagem e aterragem vertical (eVTOL).

Com capacidade para pilotos e quatro passageiros, é o mais recente avanço da Supernal LLC - empresa de Mobilidade Aérea Avançada (MAA) do Hyundai Motor Group - para proporcionar a comercialização de viagens aéreas diárias seguras, eficientes e acessíveis para passageiros.

O S-A2 baseia-se no primeiro concept da empresa, o S-A1, que estreou no CES 2020, reunindo a engenharia aeroespacial inovadora e o design estético automóvel da Hyundai para criar um modo de transporte para levar as pessoas em áreas urbanas do ponto A ao ponto B mais rapidamente.

A Supernal atingirá os níveis de segurança da aviação comercial e permitirá o fabrico acessível dos seus veículos enquanto se prepara para entrar no mercado em 2028.

Desde o início, a Supernal tem a missão de criar o produto certo e o mercado certo no momento certo. A revelação do S-A2 demonstra o nosso empenho inabalável em cumprir essa missão com um design de veículo seguro e eficiente que proporciona um caminho claro para a entrada no mercado. Tirando partido da nossa talentosa equipa de 600 pessoas, das vastas capacidades técnicas e comerciais da Hyundai e dos fornecedores de aviação de confiança em todo o mundo, a Supernal está pronta para proporcionar uma nova era de voo.

Disse Jaiwon Shin, presidente do Hyundai Motor Group e CEO da Supernal.

O concept S-A2 da Hyundai, tecnicamente

O S-A2 é um avião de cauda em V concebido para alcançar 120 mph (pouco menos de 200 km/h) a uma altitude de 1500 pés (cerca de 460 metros) para satisfazer as necessidades típicas das operações citadinas de viagens de 25 a 40 milhas (até 65 quilómetros), inicialmente.

Apresenta uma arquitetura de propulsão elétrica distribuída e tem oito rotores totalmente basculantes. Quando entrar em serviço, o veículo da Supernal funcionará tão silenciosamente como uma máquina de lavar louça: 65 dB nas fases de descolagem e aterragem verticais e 45 dB em linha horizontal.

O veículo foi concebido tendo como prioridade a segurança e centrando-se na sustentabilidade e no conforto dos passageiros. Construído para atingir o padrão global de segurança da aviação comercial, possui uma estrutura robusta que inclui componentes redundantes em sistemas críticos como o grupo motopropulsor, os controlos de voo e os aviónicos.

A configuração do rotor, totalmente basculante, permite que o veículo passe pelas fases de voo de elevação vertical e de cruzeiro horizontal com uma eficiência única. Para manter uma qualidade superior e, ao mesmo tempo, uma boa relação custo-benefício, o veículo será fabricado com base na capacidade de produção em massa da Hyundai.

O concept da Supernal é o resultado da criatividade e do trabalho árduo da nossa equipa de classe mundial. O S-A2 foi concebido para tirar o máximo partido dos avanços emergentes da transmissão elétrica que irão definir a próxima geração da aviação. A partir daqui, vamos desenvolver este conceito num produto comercial revolucionário.

Afirmou Ben Diachun, diretor de tecnologia da Supernal.

À medida que a Supernal continua a otimizar o seu veículo para certificação, produção em massa e casos de utilização alargados, a empresa também se concentra na modularidade do interior e na possibilidade de atualização da bateria. Isto inclui a capacidade de substituir o módulo da bateria à medida que a tecnologia avança.

E esteticamente?

As equipas de engenharia da Supernal trabalharam em parceria com os designers da Hyundai na estética do S-A2 - combinando design e funcionalidade - que atrairá os operadores de aviação e criará a experiência preferida dos passageiros. Paletas de cores e materiais diferentes delimitam as secções distintas do veículo para pilotos e passageiros.

Componentes de grau aeronáutico e de absorção de energia estão integrados nas estruturas dos assentos e contribuem para o design geral limpo e minimalista. As transições de iluminação ao longo das fases do voo permitem que a cabine pareça maior e forneça pistas visuais, tais como onde entrar e sair do veículo.

O S-A2 tem um design centrado no ser humano, que maximiza a experiência e a segurança dos passageiros, segundo Luc Donckerwolke, presidente, diretor de design e diretor criativo do Hyundai Motor Group.

Com base na experiência adquirida com a conceção de "carros inteligentes" com uma pegada ambiental reduzida e com os recentes e premiados veículos elétricos, os designers do Hyundai Motor Group também incorporaram no S-A2 as mais recentes experiências dos passageiros e as melhores práticas de design automóvel.