Google alarga capacidades do Bard – incluindo o Gemini Pro – a mais idiomas e locais

A Google partilhou que, depois de trazer o Gemini Pro para o Bard em inglês, no mês passado, está a alargar as capacidades do seu chatbot, incluindo o Gemini Pro, a mais idiomas e locais.

Em dezembro, a Google apresentou aquele que é o "maior e mais capaz modelo de Inteligência Artificial" (IA), o Gemini. A versão Pro deste modelo deu ao Bard capacidades mais avançadas de compreensão, raciocínio, resumo e programação.

Agora, a Google partilhou que o Gemini Pro in Bard está disponível em mais de 40 idiomas e em mais de 230 países e territórios, incluindo português e Portugal, "para que mais pessoas possam colaborar com a versão mais rápida, até agora, do Bard".

De acordo com o comunicado assinado por Jack Krawczyk, Product lead, Bard, a Large Model Systems Organization, uma importante entidade que avalia modelos de linguagem e chatbots, revelou recentemente que o Bard com Gemini Pro é um dos chatbots disponíveis preferido (gratuito ou não).

Além disso, salientou que o mesmo deu um "salto impressionante" em frente. Aliás, as avaliações cegas dos analistas externos da Google identificaram o Bard com Gemini Pro como um dos chatbots com melhor desempenho, comparativamente com as principais alternativas gratuitas e pagas.

Uma vez que as pessoas querem ter a oportunidade de corroborar as respostas do Bard, a Google também está a expandir o recurso de verificação dupla, que já é utilizado por milhões de pessoas em inglês, para mais de 40 idiomas.

Assim, ao clicar no ícone "G", o Bard irá avaliar se existe conteúdo na web para fundamentar a sua resposta. Se puder ser avaliado, o utilizador pode clicar nas frases destacadas e saber mais sobre informações que apoiam ou contradizem as encontradas pela Pesquisa.

Estas atualizações potencializam o Bard, tornando-o um colaborador de IA ainda mais útil e acessível globalmente para todas as tarefas, desde os projetos grandes e criativos até às coisas menores do dia a dia.