Força Espacial dos EUA suspende uso de ferramentas IA como ChatGPT por segurança

Já todos conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, do popular sistema inteligente ChatGPT. Mas parece que pode haver alguns riscos associados a este recurso, pois as notícias recentes revelam que a Força Espacial dos Estados Unidos suspendeu a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial como o ChatGPT devido a questões de segurança de dados.

Uso do ChatGPT interrompido pela Força Espacial dos EUA

As últimas informações revelam que a Força Espacial dos Estados Unidos interrompeu o uso de ferramentas de Inteligência Artificial generativa baseadas na web, como o popular ChatGPT da OpenAI. O motivo para esta decisão prende-se com questões de segurança de dados, tal como avança a agência Reuters.

Um memorando datado de 29 de setembro e enviado aos Guardians (nome que pelo qual a Força Espacial designa a sua força de trabalho), proíbe as pessoas de usarem essas mesmas ferramentas de IA, incluindo modelos de linguagem em larga escala nos computadores do governo, até que haja uma aprovação formal vinda do do Escritório de Tecnologia e Inovação da Força Espacial. É ainda referido que esta proibição é temporária e acontece "devido a riscos de agregação de dados".

Nesse mesmo memorando, a diretora de Tecnologia e Inovação da Força Espacial, Lisa Costa, disse que a tecnologia "sem dúvida irá revolucionar a nossa força de trabalho e aumentará a capacidade dos Guardians em operar com velocidade".

Ao Bloomberg, a porta-voz da Força Aérea norte-americana Tanya Downsworth confirmou a proibição temporária e disse que "uma pausa estratégica no uso de IA generativa e de grandes modelos de linguagem dentro da Força Espacial dos EUA foi implementada enquanto determinamos o melhor caminho a seguir para integrar essas capacidades nas funções dos Guardians e na missão do USSF. Esta é uma medida temporária para proteger os dados do nosso serviço e dos Guardians".