As vendas de carros elétricos parecem não abrandar e Portugal não é excessão. Há cada vez mais veículos destes a circular nas estradas do nosso país, mostrando a força destas propostas. Os números de vendas setembro são conhecidos e sabe-se agora que a Tesla já vendeu mais carros elétricos este ano que toda a sua concorrência direta.

Setembro traz novos recordes de vendas

A informação partilhada pela UVE tem por base (principal) os dados da ACAP e que já revelados recentemente. No caso dos carros elétricos os dados são claros e mostram que em cada 5 novos automóveis ligeiros de passageiros vendidos em Portugal em setembro, 1 foi um veículo 100% elétrico.

As vendas de veículos elétricos novos em Portugal, continuaram a crescer de forma sustentada, tendo sido vendidos quase 50.000 unidades no total dos primeiros nove meses deste ano. A este ritmo, este ano serão batidos todos os recordes de vendas de carros elétricos em Portugal.

Cada vez mais carros elétricos vendidos

Ao analisarmos os veículos 100% elétricos, já se venderam em Portugal 29.501 unidades em apenas nove meses do ano. Isso ultrapassa claramente os 21.744 carros elétricos vendidos na totalidade do ano de 2022. Venderam-se quase o dobro dos BEV vendidos na totalidade de 2021 e mais do triplo dos BEV vendidos em todo o ano de 2020.

No que toca a marcas, a Tesla já vendeu 6125 carros elétricos em Portugal desde o início do ano. Esta marca sozinha conseguiu colocar no mercado português mais carros que as três concorrentes mais próximas. A BMW vendeu com 2163 carros elétricos, para a Peugeot foram 2049 e no caso da Volkswagen foram 1900. As vendas destas três marcas somadas perfazem 6112.

Tesla domina em todas as áreas em Portugal

Mesmo se forem somadas as vendas de carros elétricos e híbridos, a Tesla mantém a liderança de vendas nos primeiros nove meses do ano, com as já referidas 6125 unidades. A BMW fica na segunda posição, com 6109 e a Mercedes no terceiro lugar, com 5662.

Este é um cenário positivo e que mostra bem da adoção dos carros elétricos em Portugal. O ano de 2023 deverá trazer novos máximos e assim cimentar a posição de marcas como a Tesla neste campo. A marca de Elon Musk tem de enfrentar uma concorrência forte e que em breve crescerá e vender muitos mais elétricos.