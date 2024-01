Conhece as turbo rotundas? Califórnia vai adotar para que as pessoas as façam bem

Não é um conceito propriamente novo, mas poderá haver, por aí, quem nunca sequer pensou nas turbo rotundas. Agora, a Califórnia vai implementar esta estratégia, no sentido de reduzir os acidentes rodoviários.

As rotundas são um tema complexo. Indo mais longe, são mesmo o calcanhar de Aquiles de muitos condutores. Em Portugal, desde a mudança das regras, que, depois de terem estranhado, há pela estrada quem ainda não entranhou a forma certa de as fazer.

Agora, num projeto de 14,9 milhões de dólares, a Califórnia vai introduzir a segunda Turbo Roundabout dos Estados Unidos da América (EUA). A primeira está localizada em Jacksonville, na Flórida.

As autoridades estão confiantes de que este projeto inovador vai aumentar, substancialmente, a segurança no cruzamento das estradas 25 e 156 de San Benito.

Tubo: uma estratégia que facilita o contorno de rotundas

Esta estratégia foi adotada, pela primeira vez, nos Países Baixos, algures pela década de 1990. Ao contrário das rotundas com várias faixas tradicionais, as turbo têm separadores de faixa elevados que servem para impedir que os condutores mudem de faixa enquanto conduzem dentro da rotunda.

Para que o contorno da rotunda seja óbvio, a estrada que conduz até ela é concebida para separar os condutores nas faixas corretas antes mesmo de chegarem ao cruzamento. Uma vez lá, seguem pela faixa certa, contornando e saindo da rotunda sem erros e, principalmente, sem se colocarem em perigo.

Segundo informação do SF Gate, a construção da turbo rotunda da Califórnia começou no verão de 2022 e a terceira faixa foi aberta ao trânsito no mês passado. A expetativa é que a rotunda reduza os acidentes no cruzamento, que é particularmente problemático.

Conforme avançado pelo Department of Transportation dos EUA, as turbo rotundas reduzem o número de acidentes que causam ferimentos em 76%. Assim sendo, o órgão está a incentivar a adoção desta estratégia noutros estados.

Pode ser que, eventualmente, também chegue a Portugal. Afinal, conforme vimos aqui, além dos pioneiros europeus, países como a Polónia, Alemanha, Finlândia, Noruega e Eslovénia também já têm rotundas deste tipo.