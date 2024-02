Tesla faz recall de mais de 2 milhões de carros! Culpa é do tamanho da fonte dos alertas

A Tesla tem um passado recheado de situações em que tem de corrigir problemas com os seus carros elétricos. A marca consegue fazer isso de forma simples, ao contrário de outras fabricantes. Agora, tem em mãos mais uma situação destas com um recall virtual. O mais caricato é que a razão para esta atualização se deve ao tamanho da fonte usada nos alertas dos carros.

Tesla com um novo recall em mãos

Já vimos a Tesla a ter de corrigir situações complicadas nos seus carros no passado recente. A marca tem de agir rapidamente, por serem situações que colocam em perigo os condutores e passageiros. Graças à sua estrutura e filosofia, estas chegam numa simples atualização de software, feito remotamente.

Uma nova situação foi agora iniciada, tendo sido descoberta pela própria Tesla e confirmada pela NHTSA. Afeta mais de 2 milhões de carros elétricos da marca e deverá ser resolvida o mais depressa possível. Não algo crítico, mas pode trazer alguns problemas aos utilizadores.

Um indicador de alerta visual cujo tamanho da fonte seja menor que 3,2 mm (1/8 polegada), conforme descrito nos FMVSS Nos. 105 e 135, pode reduzir a deteção do mesmo pelo motorista quando iluminado, aumentando o risco de colisão.

Problema é no tamanho... de uma fonte

Do que é revelado, a fonte usada em alguns alertas que os carros da Tesla apresenta está abaixo do que é o definido. Assim, e como pode ser visto na imagem abaixo (atual/futuro), a Tesla mudará os ícones que apresenta no painel dos seus carros para serem mais simples de ler e, principalmente, para serem mais visíveis.

A lista dos carros da Tesla afetados é bem grande e, do que é indicado, ultrapassa as 2 milhões de unidades. De forma concreta, temos o Model S (modelo dos anos 2012-2023), Model X (2016-2023), Model 3 (2017-2023), Model Y (2019-2024) e a Cybertruck.

Atualização resolve o problema destes carros

A Tesla não recebeu nenhum relato de ferimentos ou acidentes relacionados ao problema. Ainda assim, a marca recebeu três reclamações potencialmente associadas a esta situação, o que motivou a investigação. O parecer da NHTSA é também claro e declara que isso este problema da fonte dificultar a leitura das informações, o que pode aumentar a probabilidade de um acidente.

Pode parecer estranho que uma questão tão simples como o tamanho de uma fonte possa provocar um recall, ainda que virtual e assente numa simples atualização de software. Num fabricante tradicional isso seria um problema com atualizações presenciais, mas como os Tesla foram criados simplifica a sua solução.