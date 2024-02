Microsoft mudou a face do OneDrive! Já viu a nova interface deste serviço Cloud?

O foco da Microsoft tem sido o Windows, mas há outras áreas que têm recebido a atenção da gigante do software. Claro que a IA é uma das mais visíveis, mas uma novidade surgiu neste campo. O seu serviço cloud recebeu mudanças grandes e tem agora uma nova interface. Já viu como o OneDrive está diferente e muito melhor?

O OneDrive tem uma nova cara

O serviço Cloud da Microsoft tem evoluído e a sua integração com o Windows torna-o um elemento já essencial. Além do acesso por este sistema, a versão web do OneDrive também tem evoluído e melhorado. Agora, com esta mudança, fica ainda mais apelativo e mais simples de usar.

Esta é uma atualização visual e funcional, projetada para ajudar os utilizadores a aceder aos seus arquivos rapidamente. Permite ainda manter o conteúdo organizado de várias maneiras, sem que, na verdade, precise fazer qualquer organização. Os novos recursos e o design atualizado tornam mais rápido o acesso a todos os arquivos pessoais e partilhados no OneDrive.

Interface mais simples e intuitiva

A nova interface visual do OneDrive assemelha-se mais ao Windows 11 e muda para as várias apps do Office da Microsoft. Embora a interface principal tenha sido simplificada e modernizada, há também uma nova visualização de pessoas para poder encontrar arquivos e documentos olhando para a face de familiares ou amigos com quem partilha documentos regularmente.

A Microsoft também adicionou novos filtros de arquivo a esta interface do OneDrive atualizada, para poder filtrar por arquivos Word, Excel, PowerPoint ou PDF. O botão "adicionar novo" agora inclui opções para upload de arquivos e criação de novos documentos em apps do Office.

Cloud da Microsoft renovada nos ficheiros

Há muitas outras mudanças planeadas para o OneDrive e, em particular, para utilizadores corporativos. A Microsoft está a adicionar suporte offline, tempos de carregamento mais rápidos e muito mais. Todas as alterações estarão disponíveis para todos os clientes até o final de fevereiro.

Com esta mudança, a Microsoft volta a procurar cativar os utilizadores para o OneDrive, com uma interface que a maioria já conhece. Oferece assim uma experiência de utilização transversal ao Windows e à web, com o acesso aos ficheiros importantes garantido em qualquer lugar, sem qualquer confusão e de uma forma mais natural.