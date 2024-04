Milhões de americanos perderam o acesso aos serviços de emergência 911

Recentemente, milhões de norte-americanos relataram ter perdido o acesso aos serviços de emergência 911. A interrupção ocorreu durante a noite e atingiu os serviços 911 em quatro estados. O serviço foi restabelecido após 2 horas.

Durante a noite da passada quarta-feira, uma interrupções dos serviços de emergência 911 afetou, por duas horas, cidadãos em partes do Nebraska, Texas e Nevada, bem como em todo o Dakota do Sul.

O 911 é o número utilizado nos Estados Unidos da América e noutros lugares do mundo para reportar algum tipo de emergência. Equivalente ao Número Europeu de Emergência, 112, este interliga a polícia, bombeiros e emergência médica.

No Dakota do Sul, as autoridades anunciaram a interrupção do 911 em todo o estado às 21 horas locais, aconselhando os residentes de Rapid City e do condado de Pennington a utilizar linhas diretas alternativas para comunicações de emergência e de primeiros socorros.

Por via do X, pelas 23 horas locais, a Patrulha Rodoviária do Dakota do Sul confirmou que o "sistema de emergência está totalmente operacional e pronto para responder prontamente a qualquer situação", destacando que a segurança dos cidadãos é a sua principal prioridade.

Além do Dakota do Sul, também Las Vegas, no Nevada, sofreu interrupções, com os operadores a reclamarem o mau funcionamento das linhas telefónicas. As chamadas recebidas foram, contudo, registadas, segundo as autoridades.

Estas informaram que devolveram manualmente todas as chamadas não atendidas durante a interrupção, garantindo que nenhuma comunicação fosse esquecida.

O que terá provocado a interrupção dos serviços 911?

Conforme compilado pela imprensa, a causa da interrupção variou entre as regiões afetadas. No Texas, o Departamento de Polícia da cidade de Del Rio atribuiu o problema a uma "grande interrupção da operadora de telecomunicações".

Se não conseguir contactar o 911 através do seu telemóvel, utilize um telefone fixo ou outra operadora. Estamos a monitorizar ativamente a situação e forneceremos mais atualizações assim que estiverem disponíveis.

Segundo Juan Hernandez, supervisor de comunicações do departamento, citado pela NBC News, o problema estava na cobertura da T-Mobile e não numa falha interna do sistema 911.

A interrupção no condado de Douglas, no Nebraska, esteve ligada a um corte de fibra, segundo a Lumen, um fornecedor global de serviços de comunicações.

Apesar de confirmar o funcionamento normal da sua rede, a AT&T reconheceu que um problema com a rede de outra operadora poderia afetar as chamadas para o 911. A empresa sublinhou que a interrupção não estava relacionada com a FirstNet, a rede nacional de banda larga para segurança pública.

As autoridades estão, agora, a investigar, no sentido de evitar futuras interrupções e garantir a fiabilidade dos sistemas de comunicação de emergência. Os residentes são, ainda assim, encorajados a manterem-se vigilantes e a familiarizarem-se com contactos de emergência alternativos para o caso de ocorrerem eventos semelhantes.