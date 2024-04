“Modo de emergência”: Samsung aumenta o horário de trabalho para 6 dias

Enquanto conhecemos esforços para reduzir os dias de trabalho para quatro, a Samsung decidiu aumentar o horário para seis dias, após conhecer os resultados relativos ao ano fiscal de 2023.

Segundo o The Korea Economic Daily, a Samsung está a aumentar o horário laboral, depois de os resultados anuais relativos a 2023 terem sido piores do que o esperado. A medida, porém, não afetará todos os funcionários.

As alterações que a empresa sul-coreana está a concretizar afetarão, sobretudo, os executivos da empresa. Esta vai obrigar os quadros superiores de várias das suas divisões a trabalhar seis dias por semana, em vez dos cinco dias estipulados até agora.

Considerando que o desempenho das nossas principais unidades, incluindo a Electronics Co., ficou aquém das expectativas em 2023, estamos a introduzir a semana de trabalho de seis dias para que os executivos injetem um sentimento de crise e façam todos os esforços para a ultrapassá-la.

Disse um executivo da empresa.

Os gestores da Samsung Display Co., Electro-Mechanics Co. e SDS Co. vão adotar os seis dias de trabalho já esta semana, prevendo-se, assim, que trabalhem ao sábado ou ao domingo.

A Samsung Life Insurance Co. e outras empresas de serviços financeiros do Grupo Samsung irão, previsivelmente, juntar-se em breve.

Os executivos da Samsung C&T Corp., Heavy Industries Co. e da E&A Co. já estão a trabalhar seis dias por semana, de forma voluntária, desde o início deste ano.

"Tempos desesperados exigem medidas desesperadas", Samsung?

Nos seus resultados de 2023, a Samsung reportou uma perda de cerca de 15 biliões de won (~11 mil milhões de dólares) no seu negócio de semicondutores.

Esta é uma perda considerável, tendo em conta que a divisão Device Solutions, que controla o negócio de semicondutores, representa cerca de 80% dos lucros da empresa.

A mudança da Samsung para este "modo de emergência" surge após o grupo sul-coreano de energia e telecomunicações SK Group ter reintroduzido, também, em janeiro, as reuniões dos diretores-executivos das suas subsidiárias aos sábados.