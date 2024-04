Google vai fundir as equipas do Android e hardware para acelerar implementação da IA

Com a sua aposta na IA, a Google tem de conseguir integrar ao máximo esta tecnologia nos seus equipamentos, serviços e apps. Este processo já acontece há algum tempo, mas agora será acelerado, graças a uma mudança na empresa. A Google fundirá as equipas do Android e hardware para conseguir acelerar implementação da IA no seu ecossistema.

Google vai fundir as equipas do Android e hardware

Foi o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, que anunciou numa publicação do seu blog que a Google criará um novo departamento chamado Plataformas e Dispositivos. Este novo departamento combinará as equipas de software e hardware e supervisionará o Android, Chrome, Chrome OS, Fotos e muito mais.

Do que é revelado, o motivo da mudança drástica é fornecer "produtos e experiências de maior qualidade", ajudar a "acelerar os ecossistemas Android e Chrome" e "trazer as melhores inovações aos parceiros com mais rapidez". Isto significa que a empresa quer acelerar o processo de implementação de IA ainda mais do que no passado.

A gerir esta nova equipa estará Rick Osterloh, que antes era responsável por todos os esforços de hardware do Google. Enquanto isso, Hiroshi Lockheimer, que geriu o Android, Chrome, ChromeOS, G1 e Fotos, irá ser mudar para novos projetos na Alphabet. Sameer Samat, que ajudou Lockheimer a fazer crescer o Android, irá tornar-se o líder em todo o ecossistema Android.

Vai servir para acelerar implementação da IA

Osterloh e Lockheimer começaram a conversar com Pichai sobre essa mudança há dois anos. Esta acontece agora porque "parecia o momento certo", segundo revelou Lockheimer. Osterloh revelou que acredita que a combinação das duas equipas permitirá à Google "integrar a IA em todos os seus produtos" de forma mais rápida do que antes.

O grande foco da Google na IA, evidenciado pela rápida expansão dos seus produtos de IA ao longo do último ano, mostra que a empresa vê esta proposta de IA como o futuro do seu negócio. Se isso não estava claro antes, esta reorganização significativa deverá ser prova suficiente.

Estas mudanças dão continuidade ao trabalho que a Google realizou no ano passado para simplificar a sua nossa estrutura e melhorar a velocidade e acelerar a implementação da IA. Vai permitir decisões mais rápidas, alocação de computação mais inteligente e uma melhor experiência do cliente.