Volvo e CATL juntam-se para reciclar baterias de carros elétricos

Apesar da alegada sustentabilidade, as baterias representam um dos maiores problemas desta bandeira erguida pelos carros elétricos. Assim sendo, a Volvo e a CATL - Contemporary Amperex Technology Co., Limited têm planos para reciclá-las.

Por forma a reciclar baterias de carros elétricos, a Volvo e a CATL irão unir forças, combinando as suas valências. Alegadamente, o acordo estipula que a Volvo irá reciclar os principais materiais das baterias e a CATL irá produzir novas a partir desses componentes extraídos.

À semelhança de outros projetos e parcerias que já conhecemos, esta visa impulsionar a missão da Volvo de reduzir a pegada de carbono dos veículos elétricos, trabalhando um dos elementos mais poluentes do carro.

Os fornecedores da marca irão, primeiro, desmontar as baterias para recuperar mais de 90% dos elementos críticos, como o cobalto, o níquel, o lítio, entre outros. Depois, a CATL utilizará os componentes para criar baterias para os veículos elétricos.

A Volvo pretende reduzir as emissões de CO2 por carro médio em 75% até 2030. Aliás, no seu relatório anual de 2023, a empresa afirmou que havia diminuído as emissões médias de CO2 por carro em 20% relativamente à referência de 2018.

Esta nova parceria para reciclagem de baterias para veículos elétricos é apenas um dos muitos acordos que as empresas têm estabelecido. Em março deste ano, a Renault, por exemplo, revelou planos para recuperar metais importantes, destacando a necessidade de instalações europeias de reciclagem capazes de recuperar níquel, cobalto e lítio das baterias de veículos elétricos para o fabrico de novas baterias.

Com a evolução da investigação, será possível conhecer mais iniciativas, a visar novas e promissoras inovações no sentido de "esverdear" os carros elétricos.