Há apenas duas semanas, Musk disse que a Tesla tinha "cavado a sua própria sepultura com a Cybertruck". Anteriormente, o CEO referiu que a empresa só tinha capacidade para fabricar mais de 125.000 Cybertrucks por ano. Agora volta a corrigir os números e aponta para 200.000 pick-ups elétricas por ano. Será mesmo um "mini desastre"?

Cybertruck é um parto difícil

O CEO da Tesla, Elon Musk, partilhou mais informações sobre os números de produção da tão esperada Cybertruck na sua última aparição no podcast "Joe Rogan Experience" na terça-feira.

Pretendemos produzir cerca de 200.000 por ano no ponto de produção - talvez um pouco mais, mas não posso enfatizar mais, pois o fabrico é muito mais difícil do que o design inicial.

Disse Musk ao apresentador do podcast numa entrevista de quase três horas.

Musk não forneceu um prazo para a sua projeção. A sua última avaliação é quase o dobro da projeção da empresa em outubro, que esperava fabricar mais de 125.000 Cybertrucks anualmente durante a sua fase de produção piloto.

Espera-se que a Tesla inicie as primeiras entregas da sua pick-up elétrica futurista este mês, após dois anos de atrasos devido a problemas, incluindo alterações no seu design e características.

Uma pick-up que parecia ter muito mercado

A Tesla revelou a Cybertruck pela primeira vez em novembro de 2019, e Musk disse na época que a empresa recebeu 250.000 pré-encomendas em dias. Naquela época, a empresa tinha Tesla originalmente cotado um preço inicial nos 39.900 dólares (cerca de 38 mil euros). O preço do veículo ainda é desconhecido.

Musk também partilhou mais detalhes sobre a Cybertruck durante o podcast, e falou de uma "versão em modo besta" do veículo. A Cybertruck da Tesla será construído com painéis de aço à prova de bala, e as pessoas terão a opção de pagar por vidro à prova de bala para as janelas, Musk revelou ainda no podcast.

Não é a primeira vez que Musk fala sobre a dificuldade de produzir o Cybertruck.

Cavámos a nossa própria sepultura com o Cybertruck.

Disse ele na reunião de resultados do terceiro trimestre da Tesla em outubro, que um analista apelidou de "mini desastre". Ele explicou que a sua produção requer uma quantidade "impressionante" de trabalho porque "é a natureza da novidade".

Se quisermos fazer algo radical e inovador e algo realmente especial como a Cybertruck, é extremamente difícil porque não há nada para copiar.

Referiu Musk durante o evento de apresentação dos resultados.

O preço das ações da Tesla fechou em alta de 1,8%, a 200,84 dólares cada, na terça-feira. Interessante é a valorização anual. Estes títulos subiram 63% até agora este ano.