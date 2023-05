Combustível sintético da HIF Global custará 2€ por litro

A par dos elétricos, há fabricantes e especialistas a apontar outras soluções para a descarbonização do setor automóvel, nomeadamente, os combustíveis sintéticos. A HIF Global está a trabalhar nesse sentido e anunciou que estabelecerá 2€ por litro, mais impostos.

Quando falamos da descarbonização do setor automóvel, prontamente apontamos os carros elétricos como a solução mais óbvia. No entanto, existem várias outras alternativas em cima da mesa e as fabricantes sabem-no.

Em dezembro, a nossa fábrica de combustíveis sintéticos, no sul do Chile, iniciou a produção de gasolina sintética, mostrando ao mundo que os combustíveis sintéticos neutros em carbono vão diretamente para os motores dos carros existentes para descarbonizar a infraestrutura que usamos todos os dias.

Explicou a diretora executiva do conselho da HIF (Highly Innovative Fuels) Global, Meg Gentle.

A multinacional é especialista no desenvolvimento de combustíveis sintéticos e é apoiada pela Porsche . Recentemente, anunciou a construção da maior fábrica do mundo, no Texas, Estados Unidos da América.

No Texas, levaremos os combustíveis sintéticos para o próximo nível de escala comercial, estando agora autorizados a construir a maior instalação de combustíveis sintéticos do mundo para produzir aproximadamente 750 milhões de litros por ano de gasolina sintética e combustível para navios, o equivalente a descarbonizar mais de 400.000 automóveis.

Todo o combustível será produzido a partir de dois milhões de toneladas de dióxido de carbono recapturado e 300.000 toneladas de hidrogénio verde obtido através de eletrólise, utilizando energias renováveis.

Atualmente, na fábrica-piloto, em Haru Oni, no Chile, a HIF Global produz combustíveis sintéticos a um custo de 50€ por litro. Com esta fábrica, a HIF Global pretende conseguir reduzir o preço para 2€ por litro... + impostos.

Indo ao encontro da opinião de Meg Gentle, também o grupo Stellantis declarou, recentemente, que "a adoção generalizada de combustíveis sintéticos ofereceria aos clientes dos veículos de combustão interna existentes uma opção fácil e acessível para descarbonizar".

Apesar de a proposta da HIF Global ter o objetivo claro de prolongar a vida útil dos carros com motor de combustão existentes, oferecendo uma alternativa menos poluente, quando comparada com os combustíveis fósseis, será esta uma alternativa real e praticamente viável?