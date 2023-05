Não será surpresa se dentro de pouco tempo um elétrico custar tanto como um smartphone, no nosso mercado. Com a chegada das propostas da China, como vimos a BYD, com a aposta em fabrico barato e simplista dos elétricos, comprar um destes carros é como receber um novo iPhone. Aliás, já pode ser comprado no Alibaba. Chama-se Chang Li CL-JP e custa pouco mais que 1.400 euros.

Os carros elétricos ao preço de um gadget

Apesar de haver vozes ainda discordantes, a verdade é que cada vez mais vemos que o futuro da mobilidade urbana é o veículo elétrico. Aliás, não é apenas pelo custo no bolso de cada um, é igualmente pelo custo no ambiente, como está patente na sugestão de mudança de tendência que ocorre no velho continente.

A União Europeia definiu através do Pacto Ecológico Europeu a proibição do registo de automóveis com motores de combustão a partir de 2035 (embora os combustíveis sintéticos não sejam considerados inicialmente).

Nesse sentido, os fabricantes começaram a dar passos concretos para a eletrificação das suas gamas. As propostas são muito interessantes em relação ao preço de locomoção. A energia, face ao preço dos combustíveis, é um enorme incentivo. No entanto, há imensos desafios na adoção dos carros elétricos. O primeiro é logo o preço destes veículos.

Um carro elétrico por menos de 2.000 euros

Se no passado vimos algumas propostas abaixo dos 10 mil euros, como é o caso do Citroën Ami, por menos de 2 mil euros, já começa a ser um "abuso". Mas existe. Falamos do Chang Li CL-JP.

Segundo o fabricante, este veículo tem as seguintes características:

Nome: CHANG LI CL-JP [CLZKC-008]

Carroçaria: Duas portas e quatro lugares

Medidas: 2400 x 1200 x 1620 mm

Bateria: chumbo ácido

Tensão: 60V

Autonomia: 100 km

Velocidade máxima: 30 km/h

Preço: 1 420,38 €

Portanto, este é um carro elétrico do fabricante chinês Changzhou Xili Vehicle, elétrico, que, pelas suas especificações, partilha a categoria dos caddies de golfe: é pequeno, versátil, económico, pesa menos de 1.400 kg e não pode ultrapassar os 40 km/h. O mais curioso é que pode ser adquirido através do Alibaba.

São duas portas, mas dentro do carro cabem até quatro passageiros que podem viajar a uma velocidade máxima de 30 km/h. Possui travões a disco, rodas de alumínio e faróis com diferentes níveis de iluminação e piscas. A estrutura é fabricada num polímero resistente.

O Chang Li CL-JP pode ser carregado através do cabo incluído diretamente em qualquer tomada convencional. Segundo o fabricante, uma carga de 100% poderá levar entre 7 e 10 horas para ser concluída. Isso será suficiente para obter um alcance que oscilará entre 40 e 100 quilómetros.

Como mencionámos acima, o processo de compra pode ser realizado totalmente online. O carro está disponível na página de negócios do Alibaba. Para todos os que pretendem comprar entre uma e nove unidades, o preço é de 1.420,38 euros (no momento de escrita deste artigo). Se quiser fazer uma frota com mais de 10 unidades, então o preço baixa e cada um ficará por 1.392,89 euros.

Conforme pode ser lido na descrição, este poderá ser o carro elétrico mais barato do mundo! Basta encomendar, pagar, e ele será enviado diretamente para o endereço do comprador. É tão simples como comprar um smartphone online, apenas tem um preço do tipo iPhone 14.

Claro, estes carros terão de ter homologação no país onde vão ser utilizados. O que requer a quem o compre para o receber em Portugal, uma antecipada pesquisa para perceber o enquadramento legal de ter um carro destes nas estradas nacionais.