Samsung Health Stack promete revolucionar a investigação digital em cuidados de saúde

A Samsung anunciou o lançamento do Samsung Health Stack 1.0 que surge como um avanço significativo no que toca ao acesso a biomarcadores na investigação digital em cuidados de saúde.

O Samsung Health Stack foi desenvolvido pelos centros de pesquisa e desenvolvimento da Samsung na Coreia dos Sul e nos EUA, sendo um é um projeto de código aberto completo que auxilia a investigação digital em cuidados de saúde, permitindo aos investigadores desenvolver facilmente aplicações, servidores backend e ferramentas analíticas para dispositivos wearables baseados em sistemas operativos Android e Wear OS.

Como temos visto, muito com o exemplo da Apple, as inovações em smartphones e wearables têm o potencial de revolucionar a investigação na área da saúde e o desenvolvimento de biomarcadores que têm por base dados. Contudo, a utilização destes dispositivos para a investigação requer frequentemente métricas, aplicações ou serviços específicos de saúde móveis.

Samsung Health Stack quer revolucionar a investigação digital em cuidados de saúde

Isto exige que os investigadores médicos invistam quantidades significativas de tempo e dinheiro em áreas que podem ser menos conhecidas para eles, criando obstáculos à expansão da utilização de tecnologias inovadoras.

A Samsung desenvolveu o Samsung Health Stack para ajudar a ultrapassar esses obstáculos.

O projeto incluiu uma app SDK, um portal web e um sistema backend, que torna o desenvolvimento mais simples e permite aos investigadores concentrarem-se na sua investigação.

Os developers podem criar as aplicações necessárias de forma mais rápida e fácil, enquanto os participantes podem estar seguros de que os dados que fornecem estão a ser geridos com máxima segurança.

Ao realizar estudos com recurso a wearables sobre uma condição de diabetes ou hipertensão, o Samsung Health Stack permite aos investigadores simplificar o processo de recolha de dados, introduzindo apenas informação relevante no portal.

Apps desenvolvidas para melhorar a comunicação entre investigadores e participantes

As aplicações desenvolvidas com a App SDK têm a capacidade de definir uma maior frequência de comunicação entre investigadores e participantes, o que se traduz em melhores resultados de investigação.

Tornar o processo mais rápido pode permitir aos investigadores assumirem projetos de saúde mais diversos e proativos, ajudando a criar um ambiente onde os utilizadores possam desfrutar de uma vida mais saudável.

Ao melhorar a usabilidade das funcionalidades de gestão da investigação, o Samsung Health Stack 1.0 permite aos investigadores concentrarem-se mais na própria conceção da investigação. Fornece também vários métodos que asseguram aos participantes informações relevantes para minimizar atrasos.

A documentação fornecida aos promotores foi também significativamente melhorada para facilitar a construção dos sistemas de investigação.

Embora ainda esteja numa fase piloto enquanto projeto de código aberto, muitas empresas ligadas à área da saúde estão a considerar a utilização do Samsung Health Stack. Startups como a SALTED e a All Round Doctors que estão a recolher dados para fins de investigação e consideraram a utilização desses dados para desenvolver serviços de saúde. Espera-se que o Samsung Health Stack venha a ser utilizado em várias outras áreas no futuro.