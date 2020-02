Os carros elétricos serão tão baratos que os vamos poder comprar como se fossem smartphones. Ok, pode parecer exagero, mas se pensarmos que os smartphones estão a ficar mais caros e os elétricos mais baratos, brevemente haverá um ponto convergente. Indo ao encontro desta verdade, a Citroën apresenta ao mundo o seu carro 100% elétrico, compacto e urbano, com o qual pretende chegar a todos. Chama-se Ami, tem lugar para dois e 70 km de autonomia, tudo isto num aluguer de apenas 19,99€/mês.

Se ficou admirado com este preço, saiba ainda que não precisa de carta para o conduzir. Mas há mais novidades!

Um preço escandaloso para um carro elétrico

O preço de facto é completamente fora da realidade que outras marcas têm vindo a praticar. Contudo, a marca francesa está a tentar revolucionar a mobilidade urbana. Nesse sentido, o Citroën Ami estará disponível para venda na Internet e para aqueles que não têm tanto dinheiro a pronto, a empresa irá disponibiliza-lo com a modalidade de aluguer por 19,99 euros por mês, através do serviço Free2Move.

Um carro elétrico ideal para a cidade

A ideia do Citroën Ami é tentar eliminar a dificuldade de conseguir um carro para circular na cidade. Além disso, a marca parece ter uma estratégia para chegar a mais potenciais clientes. Sim, porque pelas características parece fácil de o conduzir, este carro mede 2,41 metros de comprimento, 1,39 metros de largura e 1,52 metros de altura. O peso total, incluindo a bateria, é de 485 kg. Contudo, este veículo não pode ser conduzido em autoestradas.

O alcance prometido do Citroën Ami é de 70 quilómetros e a sua velocidade máxima é de 45 quilómetros. Assim, estamos perante um veículo perfeitamente rápido para circular pela cidade e permitirá a qualquer cidadão da União Europeia com mais de 16 anos conduzi-lo, mesmo que não tenha carta de condução.

Vem equipado com uma bateria de iões de lítio de 5,5 kWh e pode ser totalmente carregada em três horas com uma ficha convencional de 220V. Em termos de oferta dentro da gama, este estará disponível apenas em cinza-branco, mas pode ser personalizado com acessórios que estão disponíveis em seis cores diferentes.

Segundo Frederic Duvernier, diretor de concept cars da Citroën, o Ami foi projetado para aqueles que querem um carro o mais barato possível e que também possa ser usado como um carro partilhado.

Citröen Ami, preço e disponibilidade

Conforme já foi referido, este carro terá uma modalidade de 19,99 euros por mês inclui aluguer durante 48 meses, com um pagamento inicial de 2 644 euros. Portanto, sabemos o preço, 6 900 euros, mas ainda não foi anunciada a data de chegada a Portugal do novo Citroën Ami 100% elétrico.