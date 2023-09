Radares de Velocidade: 2x mais infrações no primeiro dia…

Já estamos em setembro de 2023 e uma das novidades foi o início do funcionamento de vários novos radares em Portugal tal como informamos ontem. De acordo com informações, só no primeiro dia houve mais do dobro das infrações.

Setembro chegou com mais controlo ao nível da velocidade. Ao todo são 37 novos radares de velocidade, dos quais 12 são radares de controlo de velocidade média. Os radares de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas calculam se os mesmos andaram mais depressa, entre dois pontos de um determinado trajeto.

A localização dos radares de velocidade média pode ser vista aqui. A lista dos 25 novos radares de velocidade instântanea pode ser vista aqui.

Segundo o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em declarações à SIC Noticias, a localização destes dispositivos é “transparente” e tem como único objetivo “que as pessoas andem mais devagar”, de modo a reduzir o número de sinistros rodoviários.

Os radares estão perfeitamente identificados e portanto é transparente. Podem consultá-los todos na páginaRadares A Vista.pt”, afirma o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Ribeiro

O Presidente da ANSR refere ainda que...

O nosso objetivo não é caçar multas. É que as pessoas andem efetivamente mais devagar naquele sítio, porque é perigoso para elas e para os outros

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados. O objetivo é que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.