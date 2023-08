Radares à vista: o site onde vai encontrar a localização de todos os radares em Portugal

Ontem foram divulgados os pontos nas estradas em Portugal onde serão colocados mais 37 novos radares, que começam a funcionar já em setembro. Para ajudar os condutores, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, tem um site com todas as informações que necessita para não ter surpresas. Ainda assim, o ideal é respeitar os limites de velocidade.

A partir do dia 1 de setembro haverá novos radares de controlo de velocidade a funcionar em todo o país. Serão 37 novos radares, sendo que 12 serão radares de velocidade média. Os radares de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas calculam se circularam mais depressa, entre dois pontos de um determinado trajeto.

No site Radares à vista da ANSR, tem desde logo a informação relativa a cada radar, o H43 de Velocidade instantânea e o novo H42 de Velocidade média. É importante saber que todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade estão sempre sinalizados.

O objetivo, segundo a ANSR, é que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.

Radares de Velocidade Instantânea

São equipamentos que fiscalizam a velocidade praticada por cada condutor através da medida da velocidade instantânea do respetivo veículo, ou seja, a velocidade do veículo no instante em que passa no local de controlo de velocidade.

Radares de Velocidade Média

São equipamentos que fiscalizam a velocidade média praticada pelos condutores através da medição do tempo que o veículo demora a percorrer uma determinada distância.

Segundo o que é descrito, existe evidência científica publicada sobre a influência dos radares na diminuição da sinistralidade é reforçada com a experiência do SINCRO, entre 2016 e 2023, com os atuais 61 locais de controlo de velocidade instalados no nosso país que demonstram que os radares salvam vidas.

Em 7 anos, os dados relativos aos locais onde foram instalados comprovam inequivocamente o papel e o efeito dos mesmos no combate à sinistralidade rodoviária: todos os indicadores baixaram. Quando comparado com igual período anterior à data de funcionamento deste sistema, registaram-se menos 36% de acidentes com vítimas, menos 74% de vítimas mortais, menos 44% de feridos graves e menos 36% de feridos leves.

Onde estão localizados os radares em Portugal Continental?

A localização dos radares encontra-se representada no mapa, sendo possível a pesquisa por estrada, concelho ou distrito. A listagem dos radares pode ser consultada aqui.

Os radares do SINCRO estão colocados nas zonas de concentração de acidentes mortais e onde a velocidade excessiva se revelou uma das causas para essa sinistralidade.

No site, existe um mapa interativo, onde pode procurar os radares por estrada, concelho ou distrito, com indicação se existe radar de velocidade instantânea ou velocidade média.