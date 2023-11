Já viu o primeiro vídeo publicitário oficial da Tesla?

Há marcas e marcas! A Tesla é a marca que se tem distinguido no segmento dos veículos elétricos e a sua popularidade permitiu-lhe que nem fosse necessário apostar em publicidade. Mas a gigante automóvel lançou agora o seu primeiro vídeo publicitário.

Já tinha reparada que a Tesla não aposta em publicidade? É uma verdade. Aliás, a empresa, pelo que se sabe, nem gabinete de relações-públicas possui. Mas, como para tudo há sempre uma primeira vez, a Tesla lançou agora o seu primeiro vídeo publicitário onde destaca a segurança dos seus veículos.

No início do ano, Elon Musk anunciou uma reversão da estratégia (de longa data) da Tesla não gastar dinheiro em publicidade, mas gastar dinheiro para melhorar os seus produtos – contando com os proprietários para "espalhar" a palavra.

Os investidores da Tesla sugeriram frequentemente ao CEO a existência de alguma publicidade para destacar certas características e benefícios dos veículos Tesla face à concorrência. O investimento poderia ajudar a Tesla a alcançar novos consumidores que não conhecem a oferta da marca, especialmente após as recentes quedas de preços.

Na reunião anual, Elon Musk disse que a marca iria “apostar um pouco de publicidade” e ver no que dava. Em junho começaram a aparecer alguns anúncios da Tesla com anúncios Google, tendo aumentado nos meses seguintes.

Tesla aposta num vídeo onde destaca a segurança...

Mas os investidores queriam mais, sendo que a aposta devia passar por vídeo na internet e na TV. Agora a Tesla lançou o seu primeiro vídeo publicitário.

No seu primeiro anúncio em vídeo, a marca decidiu dar destaque o nível de segurança dos seus veículos. No vídeo agora público, a Tesla revela que consegue saber com exatidão qual o posicionamento de alguns acessórios no veículo, uma vez que tem muitos dados. A marca consegue saber, por exemplo, ao milisegundo, quando disparou um airbag e, com todos os dados que tem, ajustar o design do veículo tendo em conta a melhor segurança.

O anúncio inclui um link para a página de test drive da marca para que as pessoas se possam inscrever.