Precisa de uma máquina laser? Aproveite a Longer RAY5 10W em campanha Black Friday

A criatividade pode levar a projetos incríveis, mas para isso é necessário ter as ferramentas adequadas à disposição. Seja para fins lúdicos ou para suportar um negócio, hoje deixamos como sugestão uma máquina laser que permite fazer gravação e corte de vários materiais. A Longer RAY5 10W está em promoção Black Friday, aproveite!

A Longer RAY5 10W oferece uma área de trabalho generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 586 x 583 x 176,5 mm.

Está equipada com tecnologia laser Dioser Technology e tem uma precisão de 0,06 x 0,06 mm, com um ponto focal fixo de 50mm. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em inúmeras possibilidades de materiais, a fabricante fala em mais de 1000, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira e acrílico, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm.

Utiliza um microprocessador com grande capacidade de processamento para este tipo de máquina, baseado em ESP32, além de que o firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min. É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL ou como o LightBurn, suportando ligações a Windows, macOS e Linux, nos formatos JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, GC, entre outros.

Seja devido à deslocação ou inclinação da máquina, bloqueio do computador ou bloqueio inadvertido dos motores, a gravadora irá parar imediatamente para prevenir possíveis estragos. É capaz ainda de detetar chamas, onde irá fazer soar o alarme, e possui um botão de emergência, à disposição sempre que necessário.

A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos. Existe também um ecrã a cores tátil de 3,5" para controlo da máquina.

A gravadora laser Longer RAY5 10W está disponível em promoção limitada Black Friday, por apenas 250€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto R10HWA.

Alternativamente, tem outra opção de adquirir o conjunto Black Friday Longer RAY5 10W, que inclui o acessório Air Assist para melhorar a qualidade do processo de gravação, por cerca de 320€ (IVA incluído). Em ambos os casos, os portes são gratuitos e sem taxas adicionais na entrega.

Longer RAY5 10W

Longer RAY5 10W Black Friday Bundle