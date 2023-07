A BLUETTI tem um portefólio de soluções de energia que se podem adaptar aos mais diversos cenários, com opções mais ou menos portáteis e também modulares. A aproveitar os Prime Days da Amazon, a empresa está também a promover uma campanha de promoção com descontos até 32%, que, através da compra direta no site, não é necessário ter conta Amazon Prime.

Hoje e amanhã, dias 11 e 12 de julho, estão a decorrer os Prime Days com a BLUETTI a oferecer descontos em vários produtos, tanto na Amazon, quanto no seu site, sendo que neste último, a empresa dá a oportunidade a quem quiser adquirir uma das suas soluções, de o fazer, sem ter que subscrever o serviço Amazon Prime.

Produtos BLUETTI em destaque nos Prime Days

BLUETTI AC200P

O AC200P é uma escolha popular entre entusiastas de atividades ao ar livre e mesmo proprietários de residências. Oferece grande potência móvel com saída de 2.000 W (sobretensão de 4.800 W), mas permite expansão por exemplo com uma bateria B230 ou B300, para aumentar a sua capacidade para 4.048Wh e 5.072Wh, respetivamente.

Pode alimentar várias atividades ao ar livre, como campismo, caravanismo e passeios de barco; pode ainda manter os seus aparelhos críticos em funcionamento, como equipamentos médicos, dispositivos de trabalho, frigoríficos e luzes, dando-lhe tranquilidade.

O AC200P adota a mais recente tecnologia de bateria com células LiFePO4, que é um tipo de bateria mais seguro e duradouro do que a variação de iões de lítio. Com mais de 3.500 ciclos de carga, o AC200P supera os modelos NCM dos seus concorrentes, que normalmente têm apenas 800 a 1.000 ciclos. Além disso, é mais ecológico do que as baterias de lítio, já que o LiFePO4 não requer metais pesados ​​como cobalto, níquel e manganés na sua fabricação.

Oferece várias opções de carregamento, incluindo painéis solares, tomadas de parede CA, baterias de chumbo-ácido e carregamento de carro, separadamente ou em combinação para permitir a recarga dupla.

BLUETTI AC300 & B300

O conceito do sistema de Energia Modular AC300+B300 oferece uma central elétrica com pouco volume, fácil de transportar, permitindo que os utilizadores despontem o combo e movam as peças de reposição de forma individual.

O modelo AC300 oferece uma potência de 3000W e um intervalo de capacidade de 3072Wh a 12288Wh. O AC300 usa baterias LiFePO4 com uma vida útil de mais de 3.500 ciclos. Isso significa pelo menos 10 anos de uso com uma descarga por dia.

O sistema de energia modular AC300 e B300 oferece suporte a várias formas de recarga, garantindo que os utilizadores possam ter acesso a energia em vários cenários. Integra perfeitamente aos painéis do telhado, permitindo que se aproveite a energia solar como fonte de carregamento, recorrendo ao módulo redutor de tensão fotovoltaica BLUETTI D300S. Além disso, o sistema oferece suporte a entradas CA e de carro, proporcionando flexibilidade adicional para recarregar o sistema de energia.

BLUETTI EB3A, EB55 e EB70

A energia móvel é essencial para quem pratica campismo e amantes da natureza se manterem liados enquanto desfrutam do ar livre. Justamente por isso, a BLUETTI oferece os modelos EB3A, EB55 e EB70. Essas unidades de energia compactas e portáteis vêm em diferentes capacidades, de 268Wh a 716Wh, atendendo a diferentes necessidades.

Equipado com várias tomadas, incluindo portas AC, portas USB, tomadas de carro e até bases de carregamento sem fio, estas caixas de energia permitem que os utilizadores mantenham os seus equipamentos de acampamento ligados para a melhor experiência ao ar livre, no enanto também servem como uma excelente fonte de energia de emergência.

BLUETTI AC180

Com várias melhorias, como uma taxa de carregamento super rápida de 1440 W, potência CA contínua de 1800 W e potência de pico de até 2.700 W, o BLUETTI AC180 foi projetado para uma ampla variedade de cenários, incluindo apagões repentinos em casa, acampamentos e exploração ao ar livre. A AC180 foi projetada para fácil portabilidade, medindo apenas 340 mm x 247 mm x 317 mm e com um peso de 17 kg. Uma alça prática também foi construída para facilitar o transporte.

Graças à velocidade de carregamento altamente eficiente de até 1.440 W, a recarga de 0 a 80% leva apenas 45 minutos! Como gerador solar, a AC180 funciona perfeitamente com uma ampla gama de painéis solares, como BLUETTI PV200 e PV350, tornando a energia solar sempre disponível quando e onde o sol brilhar. Permite uma entrada solar máxima de 500 W, portanto, a recarga completa com sol forte demora cerca de 2,8 a 3,3 horas.

A AC180 está equipada com um inversor de onda senoidal pura de 1.800 W para a maioria dos dispositivos essenciais em casa ou na natureza. Além disso, também vem com um modo Power Lifting para fornecer até 2.700 W de saída para funcionar sem esforço dispositivos de alta potência, como chaleiras, secadores de cabelo, micro-ondas, entre outros.

Com a função integrada de UPS, dificilmente notará quedas de energia, sem falar na perda de dados ou danos no hardware do computador.

A promoção BLUETTI Prime Day é a melhor oportunidade para adquirir soluções de energia topo de linha com descontos até 32%. Não perca estas ofertas limitadas de 48h, com ofertas surpresa dependendo do valor da compra. Receberá ainda 5 BLUETTI Bucks (cupões e ofertas convertíveis) nas compras feitas entre 10 e 12 de julho.