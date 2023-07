Nothing acaba de lançar o fantástico e iluminado Phone (2)

É verdade que na área dos smartphones a inovação, no que diz respeito a design e até hardware, já não segue o ritmo de outros tempos. No entanto, há marcas que se esforçam para ter no mercado um produto diferenciador, que conquiste novos clientes. A Nothing é uma dessas marcas e hoje anunciou o Phone (2). Conheçam as especificações da nova máquina.

Nova Interface Glyph

A Nothing anunciou hoje o Phone (2), o seu flagship de segunda geração. Como é sabido, os smarpthones da Nothing são amplamente conhecidos por uma característica diferenciadora, que é a sua interface Glyph na parte traseira.

Refere a marca que a interface Glyph evita que os utilizadores estejam constantemente a "olhar" para o ecrã e assim tenham mais tempo para outras coisas. A interface Glyph pode ser facilmente personalizada, podendo o utilizador definir sons e sequências para um determinado contacto ou app. O número de leds é superior ao que existia no modelo anterior e os leds até podem servir de contador. A personalização desta interface pode ser feita através da ferramenta Glyph Composer.

Phone (2) vem com o novo Nothing OS 2.0

O Phone (2) vem também com a nova interface Nothing OS 2.0 (que tem como base o Android 13), que garante uma experiência ainda rápida e suave na utilização do dispositivo. O sistema operativo traz novas funcionalidades que simplificam bastante as tarefas básicas e não só. Com um novo estilo monocromático, o Nothing OS 2.0 até permite que se remova as descrições das apps. A Nothing reinventou o ecrã principal e o seu bloqueio, recorrendo a widgets que permitem o acesso a apps sem ter a necessidade a abrir a aplicação em causa.

A Nothing refere que as apps abrem agora muito mais rápido (cerca de 2x, comparativamente ao que acontecia no Phone (1)).

Câmaras, SoC, ecrã, bateria e sustentabilidade...

O Phone (2) vem com o SoC Snapdragon® 8+ Gen 1, garantindo uma experiência premium. Destaque ainda para a câmara traseira dupla de 50 MP, que vem com o sensor principal Sony IMX890. O sistema de câmaras tem o suporte de algoritmos avançados para fotografia. A câmara frontal é de 32 MP.

Destaque para o impressionante ecrã OLED de 6,7 polegadas (a versão anterior tinha 6,55") com LTPO e atualização adaptativa de 120hz. Face ao conjunto de hardware, o Phone (2) é 4 mil vezes mais rápido que o Phone (1) a processar imagens. Ao nível do vídeo, o Phone (2) permite a gravação com uma resolução 4K a 60fps. Vem ainda com EIS (Electronic Image Stabilization) e OIS (Optical Image Stabilization), para que os utilizadores consigam os mais perfeitos resultados.

A bateria é de 4700 mAh e é possível carregar 50% em apenas 20 minutos. Ao nível da sustentabilidade a Nothing é um dos bons exemplos. A fabricante refere que com o Phone (2) atingiu uma redução de 5 kg de CO2, exemplificando o compromisso contínuo com a sustentabilidade ao longo dos anos.

Disponibilidade e preço

O Phone (2) está disponível em branco e cinza-escuro, com três variantes à escolha:

8GB/128GB (679€)

12GB/256GB (729€)

12GB/512GB (849€).

Os clientes em Portugal poderão fazer a pré-encomenda do Phone (2) a partir de 17 de julho. O equipamento estará disponível ao público em Portugal a 21 de julho. Pode saber mais aqui.