Apple chega ao Threads com a plataforma a bater recordes

É o assunto do momento, aliás até Elon Musk já mostrou o seu profundo descontentamento. O Threads foi lançado há pouco mais de uma semana e mostra um aparentemente sucesso. Depois de tocar nos 100 milhões de utilizadores, grandes marcas começam também a alinhar-se para terem a sua presença na nova rede social de Zuckerberg. A Apple foi uma das que já abriu portas.

Apple chega ao Threads

Não será só pela Apple lá estar, mas sim pelo que isso representa. A relação entre a Apple e algumas redes sociais tem sido um pouco áspera, se pensarmos nalguns episódios ocorridos recentemente. Aliás, conforme foi notícia na altura, um dos mais influentes administradores da empresa de Cupertino, Phil Schiller, vice-presidente de marketing, apagou a sua conta do Instagram, por discordar de políticas da Meta em relação à sua aplicação para iOS.

Tudo isto, por aparente insignificância, é influenciador para alguns investidores que injetam milhões em publicidade nestas redes. Como tal, a entrada da Apple na nova rede da Mera pode ser um apoio fundamental para Mark Zuckerberg cimentar aquele que supostamente será a alternativa ao Twitter.

O Apple News foi o primeiro a chegar à festa do Threads. Desde então, vimos novas contas para Apple Books, Apple Music, Shazam e Beats by Dre a juntarem-se à nova plataforma social. De facto, vemos a Apple a aparecer com tudo na nova rede social, afinal, muitos dos seus utilizadores já fazem parte destes mais de 100 milhões de inscritos na plataforma.

Este parece ser o momento para a entrada de outras figuras marcantes, que, apesar de ainda não terem entrado, poderão estar à espera do seu momento.

Apesar de na Europa ainda não ser possível por métodos convencionais, é possível assinar uma conta no Threads. Claro, antes de mais tem de ter uma conta no Instagram, depois seguir estes passos. A Apple tem uma grande presença no Instagram, incluindo contas da Apple, Apple TV e Apple Fitness+.

Até agora, não há ainda um grande número de publicações, mas sabemos que a empresa é metódica no que publica. A sua presença seguramente chamará outros grandes players e, com eles, milhares ou milhões de utilizadores. Poderá estar a nascer agora mais uma rede que se tornará referência, apesar de estar tudo a concentrar-se na mesma mão.

O Pplware também já está presente no Threads. Siga-nos na nova rede que bateu recordes de inscritos em tão poucos dias.