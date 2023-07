Portugal: Como ter acesso ao Threads (o Twitter da Meta)?

O Threads é a loucura digital do momento. Lançado a 6 de julho, esta nova plataforma digital, rival do Twitter), tem vindo a bater recordes de adesão e popularidade. Mas o Threads não está atualmente disponível nos países da União Europeia. Saiba como ter em Portugal.

As semelhanças entre o Threads e o Twitter são quase óbvias. Desde que foi revelado que as comparações surgiram e confirmam-se na sua utilização. A Meta apostou em criar um competidor direto do Twitter e toda a Internet parece apostada em entrar nesta nova rede. Nas primeiras 4 horas registou cinco milhões de utilizadores. Segundo informações mais recentes, esta rede teve 30 milhões de downloads no primeiro dia.

Como ter acesso à rede social Threads em Portugal?

É verdade, como referido, que o Threads não está atualmente disponível nos países da União Europeia. No entanto, através de um simples serviço de VPN é possível descarregar a app e começar a usar esta rede social.

Uma VPN é:

Virtual – informação para uma rede privada é transportada “em cima” de uma rede

– informação para uma rede privada é transportada “em cima” de uma rede Privada– A comunicação é cifrada, de forma a manter a confidencialidade dos dados entre o emissor e o recetor.

Quando um utilizador estabelece uma ligação VPN é criado um canal de comunicação seguro, usando técnicas de criptografia e autenticação, permitindo assim a troca confiável de dados sobre redes públicas (por exemplo, um vendedor estando ligado à Internet, pode estabelecer uma VPN para a empresa e assim aceder ao sistema interno sistema de stocks/encomendas, como se estivesse fisicamente ligado a rede local da empresa, para consultar ou registar algum tipo de informação de uma forma segura).

Neste caso, tendo uma VPN estabelecida para um país onde o Threads está disponível, facilmente os utilizadores conseguem descarregar a app. Na prática, o endereço IP de origem da comunicação, passa a ser o endereço atribuído pelo serviço de VPN

Para quem tem Android é ainda mais fácil. Para tal, existem sites (como, por exemplo, o APKMirror ou APKPure) que disponibilizam o APK (Android Package Kits) da app. É só descarregar e instalar. Tenha atenção às fontes de onde descarrega o APK porque pode estar a descarregar uma app maliciosa.

De referir, do que testámos, não há nenhuma outra restrição. Quem tiver a app pode usar a rede social Threads.

Depois de descarregada a app é só começar a usar. Entre com as credenciais do Instagram e seja bem-vindo ao Threads.