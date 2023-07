A Internet parece ter perdido a cabeça com o Threads da Meta. A cada nova hora o número de novos utilizadores aumenta para novos máximos. Uma avaliação feita agora mostra que a app desta rede social acompanhou este crescimento e pode ser a que mais vezes foi descarregada nos primeiros dias.

Threads continua a bater recordes

Muitos fogem to Twitter e muitos querem apenas experimentar esta nova rede social. Isso levou a que tenha conseguido números de novos utilizadores que impressionam todos, prometendo um sucesso para esta rede que está integrada no Instagram da Meta.

Além destes valores, há já uma avaliação da prestação da app do Threads, que está já identificada como uma das que mais vezes foi descarregada nos primeiros dias. Esta análise surgiu pela Data.ai, conhecida antes como App Annie, e a Sensor Tower.

30 milhões de downloads no primeiro dia

No caso da primeira, são apontados 30 milhões de downloads no dia do lançamento. Este número foi partilhado por Mark Zuckerberg. Isso tornou-a como a app não associada a jogos mais descarregada no primeiro dia da história e a segunda mais descarregada no geral no iOS e Android. Em primeiro lugar está o jogo Mario Kart Tour com 38,6 milhões de downloads no seu lançamento.

O valor continua a crescer e no segundo dia atingiu os 70 mil downloads. Este valor ofusca completamente a concorrência que demorou muito mais a chegar aqui. No caso do Instagram, em 2010, foram precisos 615 dias para atingir 70 milhões de downloads. O TikTok levou 844 dias para atingir essa mesma marca em 2014.

App foi descarregada em muitos países

A análise da Sensor Tower chega a conclusões diferentes, ainda que muito interessantes. Aponta para 40 milhões de downloads no primeiro dia, o máximo em 10 anos. Mostra que os países com mais downloads são a Índia (22%), Brasil (16%) e EUA (14%). Aponta para 25% dos downloads a virem do iOS, com o restante no Android.

Apesar das diferenças, está claro que o Threads fez algo que não era visto em apps de redes sociais há anos. Há um interesse grandes nesta novidade e isso reflete-se nos muitos milhões de utilizadores que teve nas primeiras 24 horas.