O mercado dos smartphones está atualmente recheado com uma enorme variedade de equipamentos ao dispor do consumidor. Há opções para todos os gostos e diferentes capacidades financeiras, o que leva por vezes a que se troque de smartphone mesmo quando o modelo antigo ainda funciona na perfeição. Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é para si o tempo médio para se trocar de smartphone. Participe!

Qual o tempo médio para se trocar de smartphone?

No geral, as marcas de smartphones lançam vários modelos diferentes ao longo do ano. Neste mercado existem vários segmentos, desde os equipamentos de gama baixa, passando pelos intermédios até chegar aos flagships.

Os primeiros são mais básicos, oferecem menos recursos, contam com um hardware menos poderoso e, como tal, o seu valor também é menor. Os intermédios já têm alguma qualidade superior o que permite um melhor desempenho em comparação com os modelos básicos e são vendidos também a preços um pouco mais altos. Já os flagships, ou topos de gama, são as máquinas mais potentes, construídos com os melhores recursos das fabricantes, desde os processadores ao sistema de câmaras e, claro está, o preço é também mais elevado, sendo que a maioria já custa bem mais do que 1.000 euros.

Desta forma, o consumidor tem ao dispor uma grande oferta de smartphones e, portanto, a vontade de ter um equipamento mais moderno é sempre mais do que muita. Na hora da troca, alguns utilizadores fazem-no por necessidade, mas há também quem o faça por querer ter o modelo da última geração. Mas qual será o tempo mais adequado para fazer esta trocar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos ou mais?

Assim na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é para si o tempo médio para se trocar de smartphone. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual o tempo médio para se trocar de smartphone? 1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

5 anos

6 anos

7 anos ou mais Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com