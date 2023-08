Vem aí o evento da Apple: setembro vai trazer novos produtos para além do iPhone 15

Estamos a poucos dias da apresentação de mais uma série do iPhone. Como tal, espera-se que a Apple realize o seu evento anual de outono possivelmente na terça-feira, 12 de setembro, onde anunciará a nova linha iPhone 15 e mais algumas coisas poderão ser reveladas!

Apple Watch Series 9

Este ano, espera-se que a empresa de Cupertino lance o Apple Watch Series 9, uma atualização evoluída da atual Série 8.

Aguarda-se que a nova versão se concentre na atualização dos núcleos dentro do chip da série S do dispositivo, proporcionando uma melhoria notável no desempenho, mas o resto do dispositivo provavelmente será efetivamente o mesmo que o Watch Series 8.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, o chip S9 será baseado no chip A15 Bionic utilizado no iPhone 13, iPhone 14 e outros dispositivos.

O novo chip poderá melhorar significativamente o desempenho e a eficiência, aumentando a velocidade de lançamento de aplicações e melhorando potencialmente a duração da bateria. A empresa planeia introduzir uma nova opção de cor rosa para o Apple Watch Series 9.

Apple Watch Ultra 2

O Apple Watch Ultra é o Apple Watch topo de gama da Apple, e tem um preço igualmente topo de gama, em Portugal custa 1 009,00 €.

O seu ecrã é de 49 mm, o maior já feito pela empresa e foi pensado para entusiastas de atividades ao ar livre que precisam de mais durabilidade e de uma gama mais alargada de funcionalidades de nicho do que aqueles que usam o Apple Watch normal.

Segundos rumores, no próximo outono sairá uma versão atualizada do Apple Watch Ultra e espera-se que receba a mesma atualização do processador S9 que está a chegar ao Apple Watch Series 9, juntamente com novos componentes impressos em 3D.

A versão de segunda geração do Apple Watch Ultra poderá ser potencialmente mais leve do que o modelo de primeira geração.

Um rumor partilhado na rede Weibo afirma que o novo Apple Watch Ultra terá um peso reduzido, o que pode ser devido às peças impressas em 3D que a Apple está usando.

O Apple Watch Ultra de segunda geração também pode vir com uma nova opção de cor mais escura, como um tom de titânio preto.

Novas capas para iPhone e braceletes para Apple Watch

Como é típico dos eventos da Apple em setembro, é provável que sejam lançadas novas capas para iPhone e braceletes para Apple Watch numa variedade de cores novas. Por vezes, as novas capas e braceletes ficam disponíveis para encomenda na loja online da Apple poucos minutos após o fim do evento.

De acordo com um rumor, a tecnológica americana planeia lançar uma nova braceletes para o Apple Watch Series 9 que será feita de tecido e terá uma fivela magnética, semelhante à pulseira Modern Buckle existente.

Entretanto, várias fontes afirmaram que a Apple não irá oferecer capas de pele para o iPhone 15 este ano, como tem feito nos lançamentos anuais do iPhone desde 2013. Em vez disso, foi sugerido que a empresa irá oferecer capas semelhantes ao couro que utilizam materiais mais ecológicos.

Caixa de carregamento USB-C para AirPods Pro

É provável que a Apple lance uma capa de carregamento USB-C para os AirPods Pro juntamente com o lançamento do iPhone 15, segundo Mark Gurman da Bloomberg e o analista da Apple Ming-Chi Kuo.

A mudança está em linha com a mesma mudança de Lightning para USB-C que se espera que aconteça em toda a série iPhone 15 este ano.

Cabos USB-C com cores correspondentes ao iPhone 15

Este ano, espera-se que a Apple envie modelos de iPhone 15 com um cabo USB-C para USB-C trançado de cor correspondente na caixa, em vez de um cabo branco simples.

Os rumores sugerem que cada cabo estaria disponível numa cor que combinaria com a tonalidade do modelo do iPhone 15.

Os rumores sugerem que o cabo terá 1,5 metros em vez de um metro. Com o design entrançado, espera-se também que seja mais durável.

Se os rumores forem corretos, como acreditamos que sejam, espera-se que a Apple venda cabos USB-C adicionais com cores correspondentes como acessórios para combinar com as cores da sua nova linha de smartphones.

Cabo Thunderbolt para iPhone 15 Pro

A Apple pode oferecer um cabo acessório de transferência de dados USB-C para modelos de iPhone 15 Pro que é capaz de velocidades Thunderbolt ou USB4 de até 40 Gbps, de acordo com as fugas de informação.

Diz-se que o comprimento do cabo é de 0,8 metros, que é mais curto do que o cabo Thunderbolt 4 Pro existente da Apple (1,8 m). A Apple irá, alegadamente, vender o cabo separadamente.

De acordo com o analista para os assuntos Apple, Ming-Chi Kuo, os modelos do iPhone 15 Pro suportarão "pelo menos" USB 3.2 ou Thunderbolt 3. No entanto, o cabo USB4 que vazou é baseado no protocolo Thunderbolt 4, permitindo que ele ofereça velocidades equivalentes de 40 Gbps, ou o dobro do padrão USB 3.2 Gen 2 anterior.

Novo software para produtos Apple

Espera-se que o iOS 17 para o iPhone, o iPadOS 17 para o iPad, o watchOS 10 para o Apple Watch e o tvOS 17 para a Apple TV sejam lançados em setembro, após vários meses de testes beta, e é provável que a empresa forneça datas de lançamento para estas atualizações de software.

Por vezes, as atualizações são lançadas poucos dias após o evento.

Tudo isto será acompanhado aqui no Pplware e nas semanas seguintes teremos as habituais análises dos novos equipamentos.