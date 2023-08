Tesla enfrenta o primeiro julgamento por morte devido ao Piloto Automático

Volta e meia surgem notícias menos boas que envolvem os carros da Tesla e algumas dão mesmo conta da existência de acidentes fatais motivados por várias razões. Agora, a empresa de Elon Musk vai pela primeira vez a julgamento devido à morte de dois condutores por causa do recurso de Piloto Automático dos seus elétricos.

Piloto Automático: Tesla em tribunal pela primeira vez

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, a Tesla vai pela primeira vez a tribunal para se defender em julgamento contra as acusações que indicam que a falha no seu recurso de Piloto Automático foi o que levou à morte de Micah Lee, um dos proprietários dos seus carros, em 2019.

A marca de elétricos está a ser acusada em dois processos, e que um deles alega que o sistema de piloto automático fez com que o Model 3 de Lee se desviasse de forma repentina numa estrada de Los Angeles a 65 milhas por horas, algo como 105 km/h, fazendo com que o carro embatesse numa palmeira e explodisse em chamas, apenas em poucos segundos. Infelizmente o sinistro foi fatal para o seu dono e condutor e ainda feriu gravemente dois passageiros, incluindo uma criança de 8 anos que ficou estripada.

Desta forma, o processo, movido pelos passageiros afetados e também em nome de Lee, acusa a Tesla de saber que o Piloto Automático e outros sistemas de segurança estavam com defeito quando o carro foi vendido pela marca. Este julgamento terá início em setembro na Califórnia.

Um outro julgamento respeita a mais um acidente também ocorrido em 2019 em Miami, onde um Model 3, do condutor Stephen Banner, passou por baixo do atrelado de um camião de 18 rodas parado na estrada, cortando assim o telhado do carro e matando Banner.

Neste processo, movido pela esposa da vítima, é referido que o Piloto Automático não conseguiu fazer o carro parar, direcionar-se ou realizar outra ação para evitar a colisão. Este julgamento acontecerá em outubro, na Florida.

A empresa de Musk negou a sua responsabilidade em ambos os acidentes, tendo culpado o condutor e reforçado que o seu recurso de condução automática é seguro para humanos. Através de documentos judiciais sabe-se que a Tesla acrescentou ainda que os condutores devem ter atenção à estrada e manter as mãos no volante.