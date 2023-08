Google poderá recorrer à Garmin para o seu serviço de mensagens por satélite

Tal como a Apple, a Huawei ou até a Samsung, a Google também está a trabalhar num serviço de comunicação por satélite. No serviço de Mensagens, a Google poderá ter a Garmin como parceiro importante para esta comunicação.

A Google confirmou em setembro de 2022 que o Android 14 traria suporte oficial para ligações via satélite, um recurso que ganhou destaque com a Apple e com o lançamento da série iPhone. A Qualcomm já estará a trabalhar no suporte de tal recurso e agora há mais novidades.

Recentemente, novas evidências mostraram que a app Mensagens da Google, usada para RCS em dispositivos Android, está a receber suporte para comunicações via satélite. Tal informação começou a ser divulgada com uma captura de ecrã no início deste mês que mostrava na interface de utilizador a aparência das mensagens de satélite na app, que é, basicamente, apenas uma mensagem a informar que a pessoa está a usar um serviço de satélite para mensagens.

Esta semana, Neil Rahmouni no Twitter/X descobriu mais informações, com strings encontradas na Mensagens do Google que mostram uma informação que parece surgir quando as mensagens via satélite chegam ao fim.

A mensagem menciona "Garmin Response", sugerindo que o Google Mensagens irá, de alguma forma, usar o serviço da Garmin para lidar com SOS de emergência via satélite. A rede da Garmin é usada para dispositivos "inReach" e é capaz de se comunicar com satélites para monitorizar um dispositivo, bem como notificar equipas de emergência.

Numa página de suporte, a Garmin refere que apoia 150 países, o que talvez também se aplicasse a esta nova parceria com o Google.