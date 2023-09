Fim dos vídeos longos no YouTube? O êxito dos Shorts gera preocupação na plataforma

Depois do lançamento do TikTok, o formato de vídeo vertical e curto tornou-se a norma em várias redes sociais. Contudo, apesar de os Shorts do YouTube serem um sucesso, a procura por vídeos mais longos diminuiu, e isto tem preocupado a plataforma.

Para o YouTube, os Shorts parecem ser como uma segunda vida. Desde o seu lançamento em 2021, este formato já acumulou mais de 2 mil milhões de utilizadores.

Esta nova forma de ver conteúdos na plataforma levou a que muitos utilizadores deixassem de reproduzir vídeos "longos" para o viciante formato dos Shorts. A preocupação no YouTube é tal que já há executivos que acreditam que os Shorts correm o risco de acabar com a atividade principal do YouTube.

Os Shorts estão a ter um impacto crescente no YouTube

A popularidade dos vídeos de curta duração, impulsionada sobretudo pelo TikTok, está a mudar radicalmente a forma como consumimos conteúdos multimédia na Internet.

Os Shorts, que foi uma resposta à avalanche do TikTok e foi lançado em novembro de 2021, parece estar a fazer maravilhas no YouTube, apesar de um lançamento que suscitou dúvidas entre muitos dos seus utilizadores.

Em outubro do ano passado, o YouTube anunciou o seu primeiro declínio nas receitas de publicidade desde que a empresa decidiu reportar este tipo de receitas de forma independente em 2020. A esta queda seguiram-se mais saltos nos trimestres seguintes, até que em julho deste ano, o YouTube anunciou um aumento de 4,4 % nas receitas de publicidade - para 7,7 mil milhões de dólares.

Os próprios youtubers já notam o declínio

Apesar deste aumento, os números indicam um declínio na criação de conteúdos de formato longo pelos próprios youtubers. A falta de interesse dos espectadores por este tipo de formato e as preferências das marcas por conteúdos curtos levantaram dúvidas entre muitos utilizadores e executivos do YouTube sobre o futuro dos vídeos de formato longo na plataforma.

O YouTube admite que os Shorts foram criados para complementar outros conteúdos, como o YouTube Music ou as livestreams. Argumentam que a inclusão de diferentes formatos atrai novos espectadores e gera um círculo vicioso.

O YouTube inclui mecanismos de monetização mais lucrativos para os criadores de conteúdos do que o TikTok - e ferramentas de edição dentro da própria plataforma. No entanto, são poucos os criadores de conteúdos que utilizam as ferramentas de edição oferecidas. Para além disso, é de salientar o elevado número de vídeos nos Shorts com marca de água do TikTok...

Muitos criadores consideram os conteúdos mais curtos mais apelativos, uma vez que concentram a atenção do espectador em apenas alguns segundos e também requerem menos edição e esforço. Além disso, o interesse das marcas por este tipo de vídeo torna o patrocínio uma importante fonte de receitas para os youtubers, que também podem partilhar o vídeo em diferentes plataformas.

O modelo de partilha de receitas do YouTube é atualmente de 45% para os vídeos curtos e de 55% para os vídeos longos. Embora os Shorts atraiam muitos utilizadores, o YouTube está cada vez mais preocupado com o impacto que estes vídeos podem ter nos conteúdos de longa duração existentes.

