NotebookLM: o bloco de notas com IA da Google já pode ser usado em Portugal

A Google tem estado muito ativa no que toca a trazer novidades para Portugal e para mais países. Começou por revelar a chegada da app Gemini e tem agora mais uma novidade para todos. Falamos do NotebookLM, o bloco de notas com IA da Google, que já pode ser usado em Portugal.

NotebookLM: o bloco de notas com IA

A aposta da Google na IA é clara. A gigante das pesquisas tem revelado novidades nesta área, ao mesmo tempo que abre o acesso a novos países. Portugal tem estado agora na linha da frente e recebido muitas dessas novidades. A mais recente chama-se NotebookLM e é um bloco de notas com IA.

O NotebookLM é um bloco de notas alimentado por IA que ajuda os utilizadores a explorar tópicos e a compreender informações complexas. Faz isso graças aos avanços no desenvolvimento dos modelos de linguagem da empresa. A grande novidade agora é que passa a ser baseado no modelo de linguagem Gemini 1.5 Pro.

Como funciona esta proposta da Google

Até agora, o NotebookLM oferecia diversas funções destinadas a apoiar o utilizador nas suas tarefas de pesquisa. Aqui está incluída a possibilidade de carregar informação de diversas fontes, incluindo notas sobre um tema de pesquisa, transcrições de entrevistas ou documentos corporativos. A partir desse material, o NotebookLM torna-se num especialista nos temas.

Graças à atualização recente, o NotebookLM tornou-se mais útil com suporte para novos formatos de fontes de dados. Aqui inclui-se Google Slides ou URLs de páginas web, bem como Google Docs, arquivos de texto e documentos PDF. Da mesma forma, as citações de fontes online incluirão links para o site de onde veio a informação.

Novidade já pode ser usada em Portugal

Qualquer pessoa pode começar a usar o NotebookLM para fazer anotações e aprofundar-se em todos os tópicos que quiser. Para isso, basta aceder ao site desta nova proposta e fazer login com uma conta Google. Uma vez lá dentro, deverá escolher a opção “Novo caderno” e começar a adicionar material. No final bastará conversar com a IA da Google e obter respostas.

Esta é uma excelente proposta da Google para a IA e para uma utilização diferente do habitual. Até agora vimos apenas a forma de obter informação da Internet conversando, mas o próximo passo está aqui, podendo resumir e criar informação do todos os dados que ali colocarmos.