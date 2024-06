Além dos veículos da Tesla, o elétrico mais vendido nos Estados Unidos foi uma bicicleta

Falámos muito da mobilidade elétrica, mas não só de carros e grandes veículos se pinta o futuro. Aliás, a ideia passa por, antes destes, optar por alternativas ainda mais amigas do ambiente. Nos Estados Unidos, depois de dois modelos da Tesla, o elétrico mais vendido foi uma bicicleta.

Os carros elétricos são tema de manchete, preenchendo a agenda dos debates sobre as alterações climáticas e a necessidade de criarmos um mundo mais verde. Antes deles, contudo, há alternativas pelas quais devemos tentar optar, como andar a pé ou de transportes públicos, e, conforme se vê cada vez mais, de bicicleta ou trotinete elétrica.

Curiosamente, nos Estados Unidos, o terceiro veículo elétrico mais vendido foi a Lectric XP 3.0. Isso mesmo, esta e-bike ficou logo a seguir aos modelos Y e 3 da Tesla em números de vendas.

A Lectric eBikes é uma das empresas de bicicletas elétricas de mais rápido crescimento na América, vendendo mais de 400.000 e-bikes nos seus primeiros quatro anos. A maior parte desse crescimento é impulsionada pelo sucesso da bicicleta elétrica mais popular da Lectric, a Lectric XP, que é o terceiro veículo elétrico mais popular na América, atrás apenas do Tesla Model 3 e do Model Y.

Escreveu a empresa, cuja bicicleta-estrela tem sido um sucesso incontestável, segundo o Electrek.

Apesar de não indicar os números exatos de vendas, o seu modelo mais vendido, o XP 3.0, terá assegurado o lugar de terceiro veículo elétrico mais vendido nos Estados Unidos.

Em 2023, a Lectric ajudou a eletrificar mais americanos do que a Ford, Volkswagen, Hyundai, Rivian, Lucid, BMW e a Porsche juntos.

O Model Y e o Model 3 da Tesla ocuparam os dois primeiros lugares, em 2023, com 394.497 e 220.910 unidades vendidas, respetivamente. Bem distante está o quarto lugar da lista dos veículos elétricos mais vendidos nos Estados Unidos: o Chevy Bolt EV/ EUV vendeu cerca de 62.045 unidades, no ano passado.

Uma bicicleta elétrica pensada para convencer

Embora tenha sido desenhada por uma empresa recente, a Lectric XP 3.0 rapidamente se tornou uma favorita entre os americanos, pelas suas características.

Trata-se de uma e-bike dobrável, de fácil armazenamento e transporte, com pneus largos, um motor de 500 W (com um pico de potência próximo dos 1000 W), e várias opções de tamanho de bateria. Mais, oferece uma combinação de potência, versatilidade e conveniência que a tornam ideal para os utilizadores urbanos e para os entusiastas do ar livre.

Além disto, o preço significativamente mais acessível, de 999 dólares, poderá ter motivado os americanos a escolherem-na, em detrimento de outras propostas.

À medida que mais pessoas se consciencializam da sua pegada carbónica e procuram formas de a reduzir, mais relevantes se tornam as bicicletas elétricas, pelo seu impacto ambiental positivo, comparativamente aos carros.

