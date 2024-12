Medicamento contra o cancro do reto teve “resposta clínica sem precedentes”

Chama-se dostarlimab e conseguiu uma designação importante da Food and Drug Administration (FDA). Este medicamento contra o cancro do reto mostrou ser extremamente promissor.

O medicamento extremamente promissor contra o cancro, dostarlimab, está mais perto de ser disponibilizado, depois de a americana FDA lhe ter concedido o estatuto de Designação de Terapia Inovadora.

A designação de hoje, que se baseia na taxa de resposta clínica completa sem precedentes de 100% do dostarlimab relatada até à data, apoia um caminho para ajudar a mudar o paradigma do tratamento para doentes com cancro do reto dMMR/MSI-H localmente avançado, que enfrentam efeitos adversos a longo prazo na qualidade de vida.

Afirmou Hesham Abdullah, vice-presidente sénior de investigação e desenvolvimento da GlaxoSmithKline (GSK), num comunicado de imprensa.

A Designação de Terapia Inovadora foi concebida para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos que tratam doenças graves em que não existe nenhum outro tratamento comparável disponível.

Até junho de 2024, a FDA recebeu 1516 pedidos para esta designação, e apenas 587 foram concedidos. Estes números vão ao encontro dos anos anteriores, durante os quais cerca de 30% a 40% dos pedidos foram aprovados.

Medicamento pode mudar a vida dos doentes com cancro do reto

O dostarlimab (com o nome comercial Jemperli) é um anticorpo bloqueador da PD-1 (proteína de morte celular programada 1) e erradicou completamente os tumores do cancro do reto sem necessidade de cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Os resultados dos testes podem ser encontrados no The New England Journal of Medicine.

O dostarlimab tem sido observado de perto pelos oncologistas desde o seu ensaio em doentes com cancro do reto no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. O medicamento foi capaz de erradicar os tumores dos doentes, que permaneceram livres de cancro.

Depois de inicialmente ter relatado 24 doentes, o Memorial Sloan Kettering Cancer Center atualizou os resultados para incluir 42 participantes.

Todos os participantes no ensaio clínico estão a sair-se muito bem. Até ao momento, 42 pessoas concluíram o tratamento e todas elas não apresentam qualquer indício de doença. Os efeitos secundários foram bastante ligeiros e bem tolerados. Este novo tratamento está também a revelar-se muito duradouro. A maioria das pessoas no ensaio está livre do cancro há, pelo menos, um ano e os participantes originais estão saudáveis há quatro anos ou mais. A taxa de sucesso continua a ser de 100%.

Partilhou Andrea Cercek, oncologista gastrointestinal do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em junho.

A "taxa de resposta clínica de 100%" define-se como "uma resposta patológica completa ou nenhuma evidência de tumores, conforme avaliado por ressonância magnética, endoscopia e exame retal digital".

O estatuto de "Breakthrough" é a segunda designação da FDA para o dostarlimab, que trata o cancro do reto dMMR/MSI-H localmente avançado. Este medicamento recebeu uma designação Fast Track, em janeiro de 2023.

Esta designação é importante, pois a existência de uma imunoterapia eficaz poderia mudar a vida dos doentes com cancro do reto, uma vez que os tratamentos atuais resultam frequentemente num conjunto de resultados negativos para os sobreviventes, incluindo a perda de fertilidade e a incontinência.

Agora, o dostarlimab será submetido a mais testes e a uma análise mais rápida, com a assistência da FDA a acelerar o processo. Se for bem-sucedido, poderá ser disponibilizado para o público cerca de três anos mais cedo do que os medicamentos sem esta designação.