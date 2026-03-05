PplWare Mobile

Google acaba com a taxa de 30% na PlayStore e abre-a a lojas externas

Autor: Rui Neto

  1. Max says:
    5 de Março de 2026 às 12:46

    – “A Google acaba com a taxa de 30%” … “reduzindo-a para 20%”; “a taxa poderá descer até aos 15%”
    – “No que diz respeito às subscrições, a fatia da Google será reduzida para apenas 10%”
    – os “que optem por sistemas de faturação (pagamento) próprios no Reino Unido, EUA ou Espaço Económico Europeu (EEE), será aplicada uma taxa de 5%, acrescida de uma taxa variável consoante o mercado regional.”
    Apple :
    – Taxa padrão 30%, 15% para desenvolvedores que faturem até 1 milhão de USD por ano
    – Na UE o deloper paga agora entre 15% e 23%, em vez dos 30%.
    – As subscrições na UE podem ser de 5%, 10% e 13%
    – Optando por um sistema de pagamento próprio não paga nada (pelo uso do sistema de pagamento da da Apple paga 3%).

