Google acaba com a taxa de 30% na PlayStore e abre-a a lojas externas

A Google anunciou uma reestruturação profunda no ecossistema Android, eliminando a polémica taxa de 30% e facilitando a integração de lojas de aplicações externas. Esta decisão surge na sequência do acordo histórico com a Epic Games.

Redução drástica nas comissões para programadores na Google Play Store

A alteração mais impactante tem que ver com a forma como a Google monetiza as transações na Play Store. A empresa vai abandonar a sua comissão padrão de 30%, reduzindo-a para 20%. Em casos específicos, como no novo programa "App Experience" ou na atualização do "Google Play Games Level Up", a taxa poderá descer até aos 15% para novas instalações.

No que diz respeito às subscrições, a fatia da Google será reduzida para apenas 10%. Para os programadores que optem por sistemas de faturação próprios no Reino Unido, EUA ou Espaço Económico Europeu (EEE), será aplicada uma taxa de 5%, acrescida de uma taxa variável consoante o mercado regional.

A partir de agora, os criadores de conteúdos terão a liberdade de oferecer sistemas de pagamento alternativos ou, inclusive, de encaminhar os utilizadores para os seus próprios sites para efetuar compras. Esta postura revela-se mais permissiva do que a adotada pela Apple em 2025, que limita a redireção de pagamentos a links específicos na web.

Esta abertura foi fundamental para que a Epic Games confirmasse o regresso global de Fortnite à loja oficial da Google, após anos de ausência e batalhas judiciais.

O novo programa de lojas de aplicações registadas

Com o objetivo de facilitar a entrada de concorrentes, a Google introduziu o programa "Registered App Stores". As lojas de terceiros que cumpram determinados critérios de segurança e qualidade poderão usufruir de uma interface de instalação simplificada no Android.

Embora a instalação manual (sideloading) continue a ser uma opção para o utilizador, a Google prevê implementar alterações em 2026 que poderão tornar esse processo mais burocrático, incentivando indiretamente os programadores a aderirem ao programa oficial de registo.

Estas mudanças não chegarão a todos os mercados simultaneamente. O novo modelo de taxas estará disponível no EEE, Reino Unido e EUA até 30 de junho de 2026, prevendo-se que alcance o resto do mundo até setembro de 2027.

É importante notar que esta transformação não é meramente altruísta; além da pressão dos reguladores, a Google celebrou uma parceria de 800 milhões de dólares com a Epic Games para o desenvolvimento de produtos. Ao permitir que os programadores retenham uma maior fatia da receita, a Google procura assegurar a competitividade do Android face às recentes imposições legais.

