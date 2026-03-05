Pentágono recua e volta à mesa de negociações com a Anthropic

O diretor-executivo da Anthropic estará novamente em negociações com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), após o conflito da semana passada ter resultado no afastamento das agências de defesa norte-americanas da empresa de Inteligência Artificial (IA).

Conforme reportado pelo Financial Times, citando fontes anónimas com conhecimento do assunto, o diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, voltou a negociar com o Departamento de Defesa dos EUA.

O executivo estará em conversações com Emil Michael, subsecretário de defesa para investigação e engenharia, numa tentativa de última hora de chegar a um acordo sobre os termos que regem o acesso do Pentágono aos modelos de IA da Anthropic.

Após o ultimato feito pelo Pentágono, na semana passada, ter falhado, o Presidente Donald Trump ordenou às agências federais que deixassem de usar as ferramentas da Anthropic.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou, também, que designaria a empresa de IA como um risco na cadeia de fornecimento para a segurança nacional.

Anthropic em conflito com o Pentágono

Conforme informámos anteriormente, o Claude tornou-se o primeiro modelo a ser implementado nas redes confidenciais do Governo norte-americano, através de um contrato de 200 milhões de dólares atribuído pelo Departamento da Defesa à Anthropic.

Contudo, posteriormente, a empresa de IA procurou garantias de que as suas ferramentas não seriam usadas em vigilância doméstica ou em armas autónomas.

A exigência do Pentágono era de que o exército pudesse utilizar a tecnologia para qualquer uso legal.

Numa nota com a data de sexta-feira, vista pelo Financial Times, Dario Amodei terá dito à equipa que, quase no final das negociações com o Departamento de Defesa, este tinha oferecido aceitar os termos da Anthropic, se apagassem uma frase específica sobre "análise de dados adquiridos em massa", uma alínea que, segundo ele, "correspondia exatamente ao cenário de que mais nos preocupávamos".

Na mesma nota, Amodei escreveu ainda que a comunicação do Pentágono e da OpenAI, que teria firmado um novo acordo com o Departamento de Defesa, na sexta-feira, eram "simplesmente mentiras sobre estes assuntos ou tentativas de os confundir".