Pentágono recua e volta à mesa de negociações com a Anthropic

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    5 de Março de 2026 às 13:10

    O que se sabe do uso do Claude no ataque ao Irão:
    “Os Estados Unidos usaram a ferramenta de inteligência artificial Claude na ofensiva militar contra o Irão no último sábado (28), revelou o jornal The Wall Street Journal. A informação foi confirmada pelo site Axios e pela agência de notícias Reuters.”
    Como funcionou na realidade? O Claude analisou a informação e selecionou os alvos e um oficial teve 5 segundos para carregar no botão.

    • Eu says:
      5 de Março de 2026 às 13:51

      Uau, até pareces um verdadeiro marine.
      Estás de capacete e fardado a escrever isto? Também estás com o comando da PlayStation?
      Então estás mesmo preparado para a guerra.
      Só faltou dizeres que o circuito fica fechado, quando o oficial te envia o relatório da operação.
      Olha, o Max até sabia que foram 5 segundos.
      Pergunto-te Max, estavam 700 pessoas e repórteres na sala em que o oficial carregou no botão? Então como sabes? Ouviste dizer? Acharam que 5 era suficiente? Porque não 10?

