Altice Labs é a empresa com mais pedidos de patentes em Portugal

A Altice Labs é a empresa portuguesa com mais pedidos de patentes, de acordo com a 6ª edição do "Barómetro Inventa – Patentes Made in Portugal", uma compilação anual que analisa o uso do sistema de patentes por requerentes portugueses e as tendências no cenário nacional e internacional.

Com um total de 18 submissões, das quais sete internacionais - ao abrigo do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - e duas registadas no Instituto Europeu de Patentes, a empresa viu reconhecido o seu papel de referência na inovação tecnológica do país.

Num cenário em que se "evidencia um crescimento sustentado no número de pedidos, mas também desafios estruturais persistentes no ecossistema de inovação" e em que "Portugal acelera no registo de patentes, mas continua a enfrentar o desafio da competitividade europeia", segundo o barómetro, a Altice Labs ocupa um lugar de destaque.

Universidade de Aveiro - 42 Universidade de Porto - 37 Universidade de Lisboa - 36 Universidade de Coimbra - 26 Altice Labs - 18 TMG - 17 Raiz - 16 Universidade do Minho - 15 NOS Inovação - 15 Universidade Católica Portuguesa - 14

Segundo a Altice Labs, num comunicado, esta distinção evidencia a aposta e o compromisso contínuos da empresas em Investigação e Desenvolvimento (I&D) como pilar estratégico de negócio, "transformando conhecimento científico e tecnológico em valor acrescentado num setor altamente competitivo e em rápida evolução como é o das telecomunicações".

Estar destacado neste ranking, apenas atrás das Universidades mais prestigiadas do país e que são, por natureza, ecossistemas de criação e invenção, demonstra que a Altice Labs continua na vanguarda da inovação, especialmente no setor das telecomunicações.

Afirma Paulo Firmeza, diretor‑geral da Altice Labs, acrescentando que "a aposta contínua em I&D é essencial para continuarmos a desenvolver soluções pioneiras, eficazes e robustas que respondam às necessidades do mercado”, sublinha o responsável".

Consolidação global e liderança: o caminho da Altice Labs na I&D

Em 2025, a Altice Labs viu um dos seus pedidos de patente ser concedido na Europa e nos Estados Unidos, garantindo a proteção da propriedade intelectual da invenção "Method for Configuring a FTTH Distribution Network Cell".

Esta tecnologia otimiza redes de fibra ótica e permite uma gestão mais eficiente da infraestrutura existente, com reduções de custo, maior resiliência da rede e menor impacto ambiental.

Ao longo dos últimos cinco anos, a empresa consolidou a sua trajetória de inovação com 90 pedidos de patente submetidos e 20 patentes concedidas, reforçando a sua relevância no panorama nacional e internacional da propriedade intelectual.

Atualmente, a Altice Labs mantém-se em lugar de destaque com 90 pedidos de patente em curso em diferentes mercados e áreas tecnológicas, com especial incidência em Artificial Intelligence/GenAI e Ultra Broadband Optical Networks, dois domínios centrais para o futuro das redes e dos serviços digitais.

Com uma estratégia de inovação fortemente alinhada com as tendências globais, a Altice Labs deverá continuar a investir na proteção da propriedade intelectual como forma de garantir competitividade, valor para o mercado e impacto no futuro das redes de telecomunicações.